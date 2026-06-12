Rescate de película en Londres: atrapan al vuelo a una niña de cuatro años cuando caía de un edificio

Atrapan al vuelo a una niña de cuatro años cuando caía de un edificio

Los detalles Una niña de cuatro años mantuvo en vilo a una concurrida calle de Londres al quedar colgada de la cornisa de un edificio. Cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío, un vecino logró atraparla al vuelo, evitando una tragedia en el último segundo.

En una concurrida zona comercial de Londres, una niña de cuatro años quedó suspendida en la cornisa de un edificio, tras salir por una ventana, ante la mirada atónita de los transeúntes. El incidente ocurrió en Ilford, al noreste de la capital británica. Un agente de policía y el dueño de un restaurante cercano actuaron rápidamente para rescatarla. La niña, visiblemente asustada, perdió el agarre y cayó, pero el propietario logró atraparla al vuelo, evitando un desenlace fatal. La rápida intervención de ambos rescatadores fue crucial para que la menor resultara ilesa después de estar colgada durante unos nueve minutos.

Momentos de máxima tensión se vivieron en una concurrida zona comercial de Londres cuando una niña de apenas cuatro años quedó suspendida en la cornisa de un edificio, aparentemente tras salir por una ventana cercana, ante la mirada atónita de decenas de transeúntes.

La escena, que pudo acabar en tragedia, tuvo lugar el pasado miércoles en Ilford, al noreste de la capital británica. Mientras los viandantes observaban con preocupación cómo la menor permanecía aferrada al saliente, un agente de policía y el propietario de un restaurante cercano se movilizaron de inmediato para intentar rescatarla.

Según las imágenes difundidas del suceso, la niña, visiblemente asustada, luchaba por mantenerse en equilibrio mientras sus rescatadores trataban de alcanzarla. Sin embargo, antes de que pudieran sujetarla, perdió el agarre y cayó al vacío.

Fue entonces cuando el dueño del establecimiento protagonizó una intervención decisiva: logró atraparla al vuelo apenas unos instantes antes de que impactara contra el suelo, evitando así un desenlace fatal.

El hombre había sido uno de los primeros en percatarse de la situación y, tras alertar a los servicios de emergencia, subió junto a un agente para auxiliar a la menor.

Afortunadamente, la niña resultó completamente ilesa gracias a la rápida actuación de ambos rescatadores.

Las autoridades estiman que la niña permaneció colgada de la cornisa durante al menos nueve minutos antes de ser puesta a salvo, un tiempo que se hizo eterno para quienes presenciaron la escena.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido