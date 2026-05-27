Rescate agónico: localizados con vida cinco de siete mineros atrapados en una cueva inundada de Laos

Los detalles Ha sido un rescate agónico para hallar con vida a la mayoría de los mineros que llevaban una semana atrapados en una cueva de la provincia de Xaysomboun, en Laos. Ahora, monitorizan y estudían como sacarlos.

Cinco de los siete mineros atrapados en una cueva inundada en Laos han sido localizados tras una semana de angustiosas operaciones de rescate. Los rescatistas, enfrentándose a condiciones extremas, han avanzado reptando y buceando entre el lodo en la cueva de Long Chaeng. El nivel del agua sigue subiendo debido a las lluvias, complicando aún más el rescate. Claus Rasmussen, un experto en rescates, destaca que no solo los pasadizos están anegados, sino que parte de la cueva se ha colapsado. Se espera repetir el exitoso rescate de Tailandia en 2018.

Han localizado a cinco de los siete mineros que llevan una semana atrapados en una cueva inundada de Laos. Se sigue buscando al resto y trabajando para sacarlos. Los rescatistas habían llegado a un punto crítico en el que sólo avanzan reptando y buceando entre el lodo. Ha sido un rescate agónico y agobiante.

Angustiosa angostura la de las profundidades de la cueva de Long Chaeng, en el centro de Laos, donde rescatistas y espeleólogos han librado una doble batalla: contra el reloj y contra el lodo, que lo llena todo. "Llegamos a un punto en el que no podemos avanzar, ahora tenemos que sumergirnos y bucear. Hacemos ruidos y señales hacia los atrapados", afirma el jefe del equipo de rescate.

Desde fuera no han dejado de achicar a destajo, pero por las lluvias el nivel ha seguido subiendo. El agua no es el (único) problema, como explican algunos de los mayores expertos internacionales que se han sumado al dispositivo: "Aquí no sólo es que los pasadizos estén anegados, es que se ha colapsado parte de la cueva", afirma Claus Rasmussen, buzo clave en el rescate de 2018, en Tailandia.

Localizada la mayoría de estos buscadores de oro con vida, ahora monitorizan y estudian cómo sacarlos. La esperanza es que se repita una hazaña como la que atenazó y asombró al mundo en Tailandia, cuando fueron 12 niños y su monitor salvados tras 18 días atrapados en otra cueva.

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