Rescatan a un niño que llevaba más de un año encerrado en una furgoneta en Francia: la Policía lo halló desnudo y desnutrido

Los detalles Los agentes fueron alertados por un vecino que escuchó ruidos en el vehículo del padre del menor y, al abrirlo, encontraron al pequeño en condiciones extremas, entre basura y excrementos y sin poder moverse.

En Hagenbach, Francia, la policía encontró a un niño de nueve años desnudo, desnutrido y sin poder moverse en una furgoneta donde había estado encerrado más de un año. El hallazgo ocurrió tras el aviso de un vecino que escuchó ruidos en el vehículo. El menor, en condiciones extremas, estaba en posición fetal entre basura y excrementos. El padre, de 43 años, fue detenido e ingresado en prisión por secuestro y privación de cuidados, mientras que su pareja enfrenta cargos por omisión de auxilio. El caso ha generado conmoción en Francia, cuestionando la falta de alerta por parte de la escuela, vecinos y familiares.

Un niño de nueve años fue hallado por la Policía desnudo desnutrido, entre basura y sin poder moverse en una furgoneta donde había estado encerrado desde hacía más de un año en Hagenbach, al este de Francia, según ha informado la Fiscalía de Mulhouse. Tras ello, el padre del pequeño ha sido detenido, mientras que el niño ha sido hospitalizado.

El menor fue descubierto por la Policía tras el aviso de un vecino que escuchó ruidos en el interior de la furgoneta, aparcada en un patio vecinal. Al abrirla, los agentes encontraron al niño de nueve años en condiciones extremas. Estaba en posición fetal, tapado con una manta, entre residuos y excrementos, y sin poder caminar debido al tiempo que llevaba inmóvil.

"Este pobre niño ha debido pasar hambre y frío y nosotros estábamos al lado", ha lamentado una vecina. Según la Fiscalía, el pequeño llevaba encerrado desde finales de 2024 y presentaba desnutrición severa. Además, vivía sin ningún tipo de higiene, debía hacer sus necesidades en bolsas y botellas y llevaba un año sin ducharse.

Según el fiscal, el padre, de 43 años, ha admitido haber mantenido recluido al niño desde finales de 2024, aunque ha defendido que lo hizo para "protegerlo", porque, según ha contado, su pareja quería ingresarlo en un hospital psiquiátrico.

Tras su detención, el hombre ha ingresado en prisión, imputado por secuestro y privación de cuidados, mientras que su pareja lo ha sido por omisión de auxilio y ha quedado bajo control judicial, aunque ha negado todos los hechos. Por su parte, el niño y sus dos hermanas, de 12 y 10 años, han sido puestos bajo protección de las autoridades

El caso ha generado conmoción en Francia, así como dudas en el entorno, ya que muchos se preguntan cómo nadie dio la voz de alarma en todo este tiempo, ni la escuela a la que iba el menor, ni los vecinos, ni familiares o conocidos de la familia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.