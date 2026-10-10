Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EEUU, regresa a prisión tras recibir el alta

Los detalles Esta mujer sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre mientras el estado intentaba ejecutarla mediante inyección letal por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995.

Christa Pike, condenada a muerte por el asesinato de una compañera en 1996, ha regresado a prisión tras ser hospitalizada por una ejecución fallida con inyecciones letales. Pike, de 50 años, fue dada de alta y volvió al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado recluida durante 30 años. Sus abogados informaron que, aunque su salud física mejora, enfrenta un grave trauma psicológico tras sobrevivir a dos dosis de pentobarbital. Sufre dificultades cognitivas y pérdida de movilidad en brazos y manos. Su equipo legal pide al gobernador que conmute su pena de muerte por cadena perpetua.

Christa Pike, la mujer condenada a muerte por asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996 —cuando tenía 19 años— y que fue hospitalizada hace más de una semana tras una ejecución fallida con dos inyecciones letales, regresa a prisión tras recibir el alta del hospital. Así lo han expresado sus abogados a través de un comunicado difundido este sábado.

Pike, de 50 años, ha recibido el alta hospitalaria y ha vuelto al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la cárcel de mujeres donde ha estado recluida durante 30 años. "Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación", sostiene el escrito.

Esta mujer protagonizó un momento de lo más llamativo y angustioso. Sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre mientras el estado intentaba ejecutarla mediante inyección letal por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995.

"Un grave trauma psicológico"

Por su parte, su equipo legal ha informado de que Pike sufre un grave trauma psicológico. Los abogados de la reclusa, Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell y Luke Ihnen, indicaron al medio TMZ que la salud física de esta mujer está mejorando, pero que la terrible experiencia que ha vivido le ha dejado secuelas psicológicas.

Los abogados indican que Pike lleva una dieta normal y que sus pulmones están despejados, pero añadieron: "Si bien su recuperación física ha sido notable, persisten dudas importantes sobre los efectos a largo plazo de lo que padeció". "Christa está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, lo que incluye el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", agregaron los letrados, según TMZ.

A su vez, dicen que la mujer condenada también presenta dificultades cognitivas, particularmente en cuanto a la memoria y la concentración. En una audiencia urgente celebrada el miércoles, Ihnen describió la gravedad de sus lesiones físicas, incluida la pérdida de movilidad en brazos y manos, las cuales, según afirman, están hinchadas "como si se hubiera inflado un guante quirúrgico". Los abogados reiteraron su petición al gobernador Bill Lee para que conmute su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Sus primeras palabras al despertar

Las primeras palabras que pronunció Pike al despertar, según expresó su abogado, fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?". Randy Spivey, quien aclaró que no estaba presente cuando despertó el martes, habló con periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, en Tennessee, tras una audiencia sobre el caso.

"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", explicó el abogado. Aunque celebró que su representada hubiera despertado tras varios días inconsciente desde su fallida ejecución.

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