Reducción a la mitad del Ejército ucraniano y entrega del Donbas: así es el plan que negocian Rusia y EEUU para acabar con la guerra sin Ucrania ni la UE

¿Qué más propone? Que el ruso sea la lengua oficial del Estado en Ucrania; otorgar estatus oficial a la rama local de la iglesia ortodoxa rusa o dejar de recibir ayuda militar estadounidense, son algunas de las medidas.

Funcionarios de los Estados Unidos y Rusia estarían negociando una nueva propuesta para alcanzar la paz en Ucrania. De hecho, ya existiría un documento -un borrador- en el que se habrían reflejado las primeras medidas, las cuales son desfavorables para el país presidido por Volodímir Zelenski, según ha adelantado el diario 'Financial Times'.

Este acuerdo se cimienta sobre 28 puntos entre los que se encuentran la entrega de la región del Donbás, incluido el territorio que controla Kyiv; reducir el Ejército a la mitad; dejar de recibir ayuda militar estadounidense; paralizar la utilización de determinado armamento; reconocer el ruso como idioma oficial del Estado y otorgar estatus oficial a la rama local de la iglesia ortodoxa rusa.

"Fuertemente sesgado a favor de Rusia", "Muy cómodo para Putin", así han definido el plan las fuentes a las que ha tenido acceso el citado diario. Por su parte, desde Kyiv han señalado que esta propuesta se ajusta a las "exigencias maximalistas" del Kremlin y que no sería posible llevarlo a cabo si no hay cambios sustanciales en el país. Por su parte, ni Washington ni Moscú han hecho declaraciones.

Del mismo modo, personas cercanas a las negociaciones han detallado al periódico que esta hoja de ruta ha sido remitida esta semana a Ucrania por el enviado especial Steve Witkoff, quien se ha reunido en Miami con el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov.

Esta información se ha conocido un día después de que Volodímir Zelenski visitase España. Durante su breve estancia en nuestro país, el presidente de Ucrania fue recibido por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También visitó el Museo de Arte Reina Sofía y se reunió con empresarios de la industria de defensa. Este miércoles se ha dirigido a Turquía para tratar de reactivar las negociaciones para un posible intercambio de presos con Rusia.

