Hamás, sin visos de desaparecer pese a no dejar de perder líderes: "Son estructuras afianzadas que llevan años preparándose"

Los detalles Israel ha asesinado a cinco de sus cabecillas en menos de dos años. Sin embargo, conforme van cayendo, la organización los va reponiendo en tiempo récord.

El conflicto en Gaza se intensifica con la decisión de Netanyahu de ignorar el alto el fuego, buscando aniquilar a Hamás, que está debilitada tras perder a sus líderes clave. Según David Hernández Martínez, profesor de la Universidad Complutense, aunque Hamás ha sido golpeada, sigue operativa. Álvaro de Argüelles, analista de 'El Orden Mundial', señala que la estrategia israelí podría aumentar el apoyo palestino a Hamás, reforzando su imagen de resistencia. A pesar del debilitamiento, la organización continúa funcionando de manera descentralizada y radicalizada. Netanyahu ha ordenado la ocupación de más territorio en Gaza, complicando aún más la situación.

Netanyahu pisotea el alto en fuego en Gaza para continuar con el genocidio y tratar de aniquilar a Hamás, que se encuentra "sin un liderazgo claro", ya que "los líderes que diseñaron los ataques del 7 de octubre han desaparecido prácticamente todos", tal y como señala David Hernández Martínez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Israel ha ido asesinando a su cúpula, comenzando por su líder político, Ismail Haniya, en julio de 2024 y siguiendo, uno a uno, por todos sus líderes militares. El último apenas ha durado 11 días como jefe del grupo. Por ello, Hamás "está muy debilitada", señala Álvaro de Argüelles, analista de 'El Orden Mundial', a lo que apostilla que el hecho de "que sea capaz de poner a una persona en la cúpula de la organización no quiere decir que haya salido indemne de tres años de conflicto". "Sin embargo, la organización como tal continúa", añade el experto.

A pesar de haber perdido cinco líderes en menos de dos años, la organización no tiene visos de desaparecer. "Israel persigue el objetivo de acabar con Hamás en Gaza, persigue el objetivo de acabar con Hizbulá en Líbano, pero, sin embargo, son estructuras que están muy afianzadas en la propia sociedad, que llevan años preparándose para un escenario como este", subraya el profesor David Hernández Martínez.

Esta estrategia israelí puede favorecer, además, un mayor respaldo de los palestinos hacia Hamás, ya que, tal y como afirma Álvaro de Argüelles, "refuerza la idea de martirio". "En el plano político, legitima la idea de que Hamás es una resistencia real frente a una resistencia que es vista como cómplice o instrumentalizada por Israel", asevera el experto.

De esta forma, Israel no acabará con la amenaza terrorista. Mientras, el profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense afirma que "el grupo se está atomizando" y "cada vez funciona más como células independientes mucho más radicalizadas". "Y, además, no existe un intermediario, una figura con la que poder dialogar un posible acuerdo", destaca David Hernández.

Ahora, Netanyahu ha ordenado ocupar más territorio de Gaza y su Gobierno quiere culminar el desplazamiento masivo de gazatíes fuera de la Franja.

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