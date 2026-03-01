Quién sucederá a Jamenei: el hijo del derrocado sah, una Asamblea de Expertos y el posible fin del régimen

Los detalles Algunos de los nombres más sonados para suceder al líder fallecido rondan entre el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, o los hijos del ayatolá.

La muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, en un ataque de Estados Unidos e Israel ha desencadenado un proceso de sucesión sin precedentes desde 1989, sumiendo a Irán en incertidumbre política. Trump ha calificado el ataque como una oportunidad para que los iraníes recuperen el control de su futuro, mientras que las autoridades iraníes lo denuncian como una "agresión militar criminal". Un consejo temporal liderará el país hasta que la Asamblea de Expertos elija al sucesor. Reza Pahlavi, hijo del derrocado sah, celebra la muerte de Jamenei como el fin de la República Islámica y llama a una transición hacia un futuro libre.

La muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en los bombardeos lanzados este sábado por Estados Unidos e Israel contra el centro del poder en Teherán ha abierto un proceso de sucesión sin precedentes desde 1989 y ha situado a la República Islámica ante una etapa de profunda incertidumbre política abriendo así un gran interrogante: ¿quién será su sucesor?

La ofensiva, que Washington presentó como una operación destinada a forzar un cambio de régimen, alcanzó la residencia oficial de Jamenei y acabó con la vida del dirigente que había estado al frente del país durante 37 años. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el líder iraní "no logró eludir los sistemas de inteligencia empleados en coordinación con Israel" y sostuvo que el ataque representa "una oportunidad" para que el pueblo iraní recupere el control de su futuro.

Las autoridades iraníes han denunciado la operación como una "agresión militar criminal" y han prometido que el ataque no quedará sin respuesta, de hecho, subrayan que "el golpe será más fuerte". Mientras, Teherán ha declarado 40 días de luto oficial y siete días festivos, en medio de un clima de máxima tensión tras una ofensiva que también habría acabado con la vida de varios altos mandos.

Algunos de los nombres más sonados para suceder al líder fallecido rondan entre el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, o los hijos de Jamenei. Sin embargo, será la Asamblea de Expertos de Irán la que elija a este sucesor.

Un consejo temporal hasta la elección del sucesor

Con la muerte de Jamenei, el sistema político iraní ha activado el mecanismo previsto para garantizar la continuidad institucional. El presidente, Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei; y un jurista del Consejo de Guardianes conformarán un "consejo de liderazgo temporal" encargado de dirigir el país hasta que se complete el proceso formal de designación de un nuevo líder supremo.

La responsabilidad de elegir al sucesor recae en la Asamblea de Expertos, órgano compuesto por 88 clérigos chiíes actualmente en su sexto mandato de ocho años tras las elecciones celebradas en 2024, en las que se impusieron sectores conservadores. Este procedimiento solo se ha puesto en marcha una vez desde la Revolución Islámica de 1979, cuando Jamenei fue designado para suceder al fundador del régimen, el ayatolá Ruholá Jomeini.

La figura del líder supremo concentra amplias competencias sobre la política exterior, las Fuerzas Armadas y los principales resortes del Estado, por lo que su relevo constituye un momento decisivo para la orientación futura del país. Según las reglas, el nuevo líder debería ser hombre, un clérigo con competencia política, autoridad moral y lealtad a la República Islámica.

"La República Islámica ha llegado a su fin"

En paralelo, el hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha celebrado la muerte del líder supremo iraní y la ha presentado como el comienzo de una "gran celebración nacional" y un paso hacia un "futuro libre y próspero", advirtiendo de que cualquier intento de perpetuar el régimen "fracasará" por falta de legitimidad.

"Alí Jamenei, el déspota sanguinario de nuestra época, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada al olvido", ha expresado en una publicación en redes sociales.

Así las cosas, Pahlavi ha lanzado un ultimátum a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como al Ejército, a los que ha advertido de que "esta es su última oportunidad de unirse a la nación" y "ayudar a garantizar la transición estable de Irán hacia un futuro libre y próspero".

En la misma línea, el primogénito del sah ha aseverado que cualquier intento de dar continuidad al régimen de Jamenei "está condenado al fracaso desde el principio", pues su eventual sustituto no solo "no tendrá ni legitimidad ni longevidad", sino que además será señalado como "cómplice de los crímenes de este régimen".

"Este puede ser el comienzo de nuestra gran celebración nacional, pero no es el final del camino", ha manifestado, dirigiéndose esta vez al pueblo iraní, al que ha llamado a tomar las calles. "Juntos, unidos y firmes, lograremos la victoria final y celebraremos la libertad de Irán en toda nuestra querida patria", ha apostillado.

Pahlavi ha planteado una hoja de ruta basada en la formación de un gobierno provisional, la redacción de una nueva Constitución sometida a referéndum y la celebración de elecciones libres bajo supervisión internacional. Asimismo, ha agradecido expresamente a Trump la operación militar, al considerar que ha acercado a Irán a "la hora de la libertad". No obstante, el alcance real de su influencia dentro del país y la viabilidad de un cambio político inmediato siguen siendo inciertos.

