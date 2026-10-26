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Victoria histórica

El miedo a un gobierno 'bolsonarista', las políticas sociales y ayudas a regiones con menos recursos... las claves de la remontada de Lula

Los detalles El 'antibolsonarismo' ha sido uno de los factores clave que ha hecho que personas de todas las ideologías e indecisos que se abstuvieron en la primera vuelta se movilizasen en la segunda.

Lula da Silvia

Lula ha salido victorioso en una remontada histórica. Es la primera vez que un candidato que pierde en la primera vuelta, gana en la segunda, y también por primera vez un presidente asumirá el cargo con 81 años.

Entre las claves de su victoria, está el miedo a un nuevo gobierno 'bolsonarista' que haga retroceder a los brasileños en derechos sociales. Así, Lula ha movilizado a sectores indecisos que se abstuvieron en la primera vuelta, a votantes que aunque no lo apoyaban directamente, sí pensaban que un gobierno de Bolsonaro era un riesgo mayor.

Asimismo, el rechazo generalizado a la familia del expresidente ha jugado un papel fundamental en la victoria de Lula, quien ha reunido a sectores de todas las ideologías que se negaban a ver a la familia Bolsonaro otra vez en el poder.

Otra de las claves han sido las redes sociales y los actos públicos. Y es que el líder de izquierdas se ha hecho con la calle y también con las redes. André Heroes, diputado e influencer, le ha ayudado para llegar a los más jóvenes y también a los no tan jóvenes, aquellos de 70 o más años que no están obligados a votar.

Además, el presidente no ha dejado atrás las políticas sociales, manteniendo las ayudas en las regiones con menos recursos, donde ya contaba con una base electoral consolidada; y ha conseguido hacerse con Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral de Brasil, considerado tradicionalmente nacionalista y cuyo resultado coincide siempre con el ganador de las elecciones.

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