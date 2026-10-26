El miedo a un gobierno 'bolsonarista', las políticas sociales y ayudas a regiones con menos recursos... las claves de la remontada de Lula

Los detalles El 'antibolsonarismo' ha sido uno de los factores clave que ha hecho que personas de todas las ideologías e indecisos que se abstuvieron en la primera vuelta se movilizasen en la segunda.

Lula ha logrado una victoria histórica al convertirse en el primer candidato en Brasil que, tras perder en la primera vuelta, gana en la segunda, y será el presidente más longevo al asumir con 81 años. Su triunfo se debe, en parte, al temor de los votantes a un regreso del 'bolsonarismo', movilizando a indecisos y a quienes veían a Bolsonaro como un riesgo mayor. El rechazo a la familia del expresidente también fue crucial, uniendo a diversas ideologías. Lula ha aprovechado las redes sociales y los actos públicos, con el apoyo de figuras como André Heroes, para captar a votantes jóvenes y mayores. Además, ha mantenido políticas sociales y asegurado el apoyo en Minas Gerais, clave en su victoria.

Lula ha salido victorioso en una remontada histórica. Es la primera vez que un candidato que pierde en la primera vuelta, gana en la segunda, y también por primera vez un presidente asumirá el cargo con 81 años.

Entre las claves de su victoria, está el miedo a un nuevo gobierno 'bolsonarista' que haga retroceder a los brasileños en derechos sociales. Así, Lula ha movilizado a sectores indecisos que se abstuvieron en la primera vuelta, a votantes que aunque no lo apoyaban directamente, sí pensaban que un gobierno de Bolsonaro era un riesgo mayor.

Asimismo, el rechazo generalizado a la familia del expresidente ha jugado un papel fundamental en la victoria de Lula, quien ha reunido a sectores de todas las ideologías que se negaban a ver a la familia Bolsonaro otra vez en el poder.

Otra de las claves han sido las redes sociales y los actos públicos. Y es que el líder de izquierdas se ha hecho con la calle y también con las redes. André Heroes, diputado e influencer, le ha ayudado para llegar a los más jóvenes y también a los no tan jóvenes, aquellos de 70 o más años que no están obligados a votar.

Además, el presidente no ha dejado atrás las políticas sociales, manteniendo las ayudas en las regiones con menos recursos, donde ya contaba con una base electoral consolidada; y ha conseguido hacerse con Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral de Brasil, considerado tradicionalmente nacionalista y cuyo resultado coincide siempre con el ganador de las elecciones.

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