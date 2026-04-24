No quedar con hombres para evitar violencia machista: la 'solución' alemana a los fallos en el sistema y las dramáticas cifras

Los detalles En Europa, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Un dato muy preocupante, al que hay que sumarle que hay países que han llegado muy tarde a las políticas contra la violencia machista. En Alemania no se aprobó una ley de asistencia contra la violencia hasta 2025.

El portavoz de un sindicato policial en Alemania recomendó a las mujeres no quedar con hombres para evitar la violencia machista, lo que generó polémica y una posterior rectificación. Este comentario trivializa un problema grave, ya que, según Naciones Unidas, cada 10 minutos una mujer es asesinada por alguien que conoce. En Europa, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y países como Alemania han implementado políticas tardías e insuficientes para abordar el problema. En 2023, Alemania registró casi un feminicidio diario, y las mujeres exigen más recursos y formación para los agentes de seguridad. En España, 17 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, a pesar de ser pioneros en legislación contra la violencia machista. Las cifras de violencia de género en Europa han cambiado poco en la última década, y se destaca la necesidad de educar a los hombres para prevenir estos crímenes.

Este ha sido el consejo del portavoz del sindicato de la Policía de Alemania a las mujeres para evitar ser víctimas de violencia machista: que no queden con hombres. Este hombre ha asegurado que esto vale también para evitar delitos sexuales, que se cometen sobre todo en el círculo social, y que por eso es mejor que las chicas se alejen de los hombres. Esta afirmación ha sido tan polémica, que ha tenido que rectificar. O esa era su intención, porque para pedir disculpas ha asegurado que no quería que se tomase su consejo de forma literal.

Lo ha dicho un portavoz de un sindicato policial en Alemania. Ha jugado con la realidad de la violencia machista mientras que, cada 10 minutos, una mujer es asesinada en el mundo por alguien que conoce. Así lo confirma Naciones Unidas.

Si miramos a Europa, las cifras no son más favorables: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Un dato muy preocupante, al que hay que sumarle que países como Alemania han llegado muy tarde a las políticas contra la violencia machista. Y es que, en Alemania, no fue hasta el año pasado, hasta 2025, cuando se aprobó una ley de asistencia contra la violencia para reconocer el derecho a protección y ayuda para las víctimas. Es una ley insuficiente, pero que al menos le puso nombre a lo que hasta entonces llamaban "drama familiar" o "crimen pasional".

Las mujeres alemanas, hartas de esta situación de desamparo, pedían en la calle más recursos después de que, en 2023, llegaran a registrar casi un feminicidio al día. En 2024, cada diez minutos una mujer llamó al teléfono de asistencia para pedir ayuda ante un caso de violencia de género en Alemania. Ahora su lucha es que los agentes de seguridad, como este portavoz, tengan formación en violencia machista.

Cifras dramáticas en Europa

Las cifras son dramáticas en toda Europa, donde una de cada cinco mujeres es maltratada por su pareja, pero también donde una de cada tres sufre acoso sexual en el trabajo. Las tasas más altas de violencia de género las tienen en Finlandia, Suecia y Hungría.

En España, en lo que llevamos de año han sido asesinadas 17 mujeres y eso que somos un país pionero en legislación contra la violencia y los asesinatos machistas. En total, son 1.358 mujeres españolas muertas desde que hay registros. Cada día se cometen 14 violaciones, la mitad a niñas menores de 13 años.

Los datos europeos apenas han variado en la última década y hay fallos en el sistema. Hay que hacer más y, desde luego, la solución no es decir a las mujeres que no salgan con hombres; podrían empezar por educarles a ellos para que no nos maten.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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