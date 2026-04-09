Lo que tienen en común Trump, Jamenei y Netanyahu: las presiones que pueden ser claves en el devenir de la guerra

¿Por qué es importante? A las críticas de parte del mundo MAGA, al presidente de EEUU se le han sumado las de otros de sus acólitos: los magnates de las empresas petroleras, que empiezan a estar bastante inquietos.

Donald Trump, Mojtaba Jamenei y Benjamin Netanyahu enfrentan presiones significativas en el contexto de la guerra. Trump recibe críticas no solo del mundo MAGA, sino también de magnates petroleros preocupados por el peaje que Irán quiere imponer en el estrecho de Ormuz, lo cual podría afectar sus ganancias. Mientras tanto, Giorgia Meloni, una antigua aliada europea, se aleja de Trump tras su derrota electoral. En Irán, se insta a no negociar con Trump, recordando la ejecución de Alí Jamenei. Netanyahu, por su parte, enfrenta demandas internas para intensificar ataques, mientras Europa, liderada por Alemania, le pide detener la ofensiva en Líbano para salvaguardar el proceso de paz.

¿Qué tienen en común Donald Trump, Mojtaba Jamenei y Benjamin Netanyahu? Tienen intereses distintos, pero los tres están recibiendo enormes presiones de actores que pueden llegar a ser claves en el devenir de la guerra.

Al presidente de Estados Unidos se le han sumado a las crítica de parte del mundo MAGA las de otros de sus acólitos: los magnates de las empresas petroleras, que empiezan a estar bastante inquietos. El 'peaje' que Irán les quiere imponer para atravesar el estrecho de Ormuz puede hacer mucho daño a sus cuentas de beneficios.

Por eso, en las últimas horas han llamado a la Casa Blanca para quejarse. Según el medio 'Politico', el coste podría ser de dos millones y medio de dólares. Una cantidad que, según sostienen las petroleras, es inasumible.

Y mientras los magnates del petróleo presionan a Trump para que se ponga las pilas en Ormuz, una de sus hasta ahora mayores aliadas, en Europa, la italiana Giorgia Meloni, le da la espalda de forma muy notoria y en público. Este mismo jueves ha afirmado que Italia "ni compartió ni participó" en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Tras su reciente derrota en las urnas, Meloni ha descubierto que no sale rentable que en estos momentos te relacionen con Trump.

Pero el presidente estadounidense no es el único. En las calles de Irán algunos están lanzando un claro mensaje a los dirigentes: que no negocien con Trump. EEUU es el demonio y hay que destruirlo, por lo que ahora el ejemplo es el predecesor de Mojtaba Jamenei, su padre Alí Jamenei, y piden tratar a Washington como lo hacía él. Por ello, precisamente cuando se cumplen 40 días de la ejecución de Ali Jamenei por parte de EEUU e Israel, miles de iraníes han querido recordarlo este jueves

En contraposición, muchos exigen al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, más ataques como el que acabó con la vida del anterior líder supremo iraní. Lo hacen desde la oposición, pero también desde dentro de su propio Gobierno. Hace solo unas horas, Netanyahu abría la puerta a negociar con Líbano. Justo antes, sin embargo, su ministro de Defensa, Israel Katz, metía presión para seguir destrozando el territorio libanés.

Y todo lo contrario le exigen a Netanyahu desde Europa. El canciller alemán, Friedrich Merz, no ha podido ser más claro: tiene que parar ya la brutal ofensiva porque sus ataques contra Líbano están poniendo en peligro el alto el fuego. "La severidad con la que Israel libra la guerra allí podría provocar el fracaso del proceso de paz en su conjunto", ha asegurado desde Berlín.

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