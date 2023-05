"En el momento en el que le unjan". Es en ese preciso instante, en el momento en el que el rey Carlos III de Inglaterra será unido con el aceite consagrado que da paso a su coronación como monarca, cuando sonará en la Abadía de Westminster el himno de la Champions. "¿Se va a escuchar mi himno favorito?", se pregunta Antonio García Ferreras. Efectivamente, el himno de la principal competición europea de fútbol será el que suene durante la que será la primera coronación en Reino Unido en más de 70 años, tal y como ha explicado en Al Rojo Vivo la politóloga Ana Polo, autora de 'La reina. La increíble vida de Isabel II'.

Este himno, que resuena en las televisiones de medio mundo, será el que ponga la banda sonora del "momento más sagrado de la coronación" de Carlos III, aunque su relación con el fútbol es nula, realmente. "Esto en Inglaterra se conoce como 'Zadok, the priest' y es uno de los himnos de la coronación que Händel escribió para Jorge II en 1727", explica la escritora. George Frideric Händel es el autor de algunos de los himnos de coronación más conocidos de Reino Unido, aunque no existe sólo uno. Handel es autor de cuatro de ellos, todos encargados para aquella coronación, aunque se han convertido en los habituales en las siguientes posteriores.

Además de 'Zadok, the priest', los otros tres himnos de coronación de Händel son 'Let Thy Hand Be Strengthened', 'The King Shall Rejoice' y 'My Heart Is Inditing' que, aunque fueron todos trabajos separados, fueron publicados de manera conjunta. Si bien la pieza coral se creó expresamente para la coronación de Jorge II se han seguido usando en las posteriores, pero "como coronaciones hay muy pocas" la UEFA decidió utilizadlo también para su Liga de Campeones.

En 1992, el compositor inglés Tony Britten fue elegido por la institución para adaptar la composición musical que se convertiría en el himno de la Champions, interpretada por la Orquesta Filarmónica Real y el Coro de la Academia de Saint Martin in the Fields. Lo que suena cada vez que va a comenzar un partido de la Liga de Campeones es el estribillo, aunque todas las cadenas de televisión están obligadas a emitir una versión corta del mismo antes y después de cada enfrentamiento.