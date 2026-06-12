Qué significa el '8647' que ha aparecido en la explanada junto al Capitolio de Estados Unidos

El departamento de Interior ha asegurado que se toma muy en serio "cualquier amenaza contra el presidente" y la Policía investiga cómo han aparecido estos números en el National Mall.

En la Explanada Nacional de Washington (Estados Unidos), conocida en inglés como National Mall, se encuentran multitud de museos, galerías de arte, el monumento a George Washington y el Capitolio, la sede del Congreso nacional. Y este jueves, precisamente en esta explanada, han aparecido los números 8647 marcados sobre el césped, visibles desde cualquier punto aéreo cercano. Aunque no está claro cuándo aparecieron, en diferentes imágenes tomadas del lugar por la agencia Getty el día 5 de junio no estaban, pero sí a primera hora del jueves. Los números se pueden ver desde el aire, pero son difíciles de observar a nivel del suelo.

La Policía de Parques de Estados Unidos —que gestiona la seguridad del área— y miembros de la Guardia Nacional tuvieron que desplazarse hasta el lugar y ahora hay una investigación en torno a la aparición de estas cifras. El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, aseguró a la cadena CNN que cualquiera que "participe o apoye la violencia política o la cultura del asesinato debe ser condenado en los más severos términos posibles", mientras que un portavoz del Departamento de Interior de Estados Unidos ha definido este incidente, según la agencia Reuters, como un "vandalismo desquiciado".

"El Departamento [de Interior] se toma muy en serio cualquier amenaza contra el presidente y nuestra policía de Parques de Estados Unidos investigará este incidente y exigirá responsabilidades a los culpables", ha señalado.

¿Pero qué significa ese '8647' y por qué se relaciona con violencia política? El pasado mes de abril, la Justicia estadounidense imputó (por segunda vez) al exdirector del FBI James Comey por difundir una fotografía en su perfil de Instagram que se consideraba que era una amenaza de muerte al presidente, Donald Trump. Comey había publicado una imagen, ya eliminada, en la que se veían unas conchas en una playa formando los números 8647.

'86', un término para expulsar a alguien de un lugar

Los números 8647 han sido adoptados por los opositores de Trump como muestra de protesta a su Gobierno. Se trata, en realidad, de la combinación de dos números: el 86 por un lado y el 47, por otro. El primero, 86, hace referencia a una expresión que se empezó a utilizar en Estados Unidos en los años 20 y 30 del siglo XX y que parece que surgió del sector de la hostelería: es una expresión coloquial que se usa para dos escenarios diferentes. Por un lado, puede servir para referirse a que un producto del local ya no está disponible, pero también puede entenderse como que un cliente debe ser expulsado del lugar.

El diccionario Merriam-Webster relaciona el uso de este término con la negativa a atender a un cliente o a la intención de deshacerse de él. El diccionario Oxford, por otro lado, señala que como verbo puede usarse para prohibir o expulsar a una persona de un local; sin embargo, en el diccionario de jerga Cassell, añaden otra acepción a este término, que podría usarse para hablar de "matar, asesinar o ejecutar judicialmente" a alguien.

La otra parte del número, el 47, es mucho más sencilla de explicar: Donald Trump es el 47.º presidente de Estados Unidos.

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