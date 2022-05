El presidente ruso, Vladimir Putin, ha justificado en su discurso la "operación especial en Ucrania" porque Occidente se estaba "preparando para la invasión de nuestra tierra, incluida Crimea". Ante cientos de soldados y jefes militares y en un discurso retransmitido a todo el país en la celebración del Día de la Victoria soviética sobre los nazis en la II Guerra Mundial, Putin ha puesto sobre la mesa el sentimiento patriótico.

Y ha resaltado que Moscú "propuso en diciembre un acuerdo de seguridad entre Rusia y Europa". "Rusia pidió a Occidente un diálogo honesto para lograr soluciones razonables y de compromiso, teniendo en cuenta los intereses de todos. Fue en vano. No quisieron escucharnos. Tenían planes completamente diferentes. Podemos verlo", ha argüido.

"Hemos visto cómo se despliegan infraestructuras militares, cómo cientos de expertos extranjeros trabajaron en Ucrania, cómo estaban suministrando armamento de la OTAN. El peligro iba creciendo cada día. Rusia realizó un ataque preventivo, fue una medida necesaria y la única posible en esta situación. Una decisión de un país soberano e independiente", ha defendido.

"Nuestro deber es recordar a aquellos que aplastaron el nazismo (...) y hacer todo lo posible para que no se repita el horror de una guerra global", ha añadido.

Así, el líder ruso ha afirmado que las tropas rusas y las milicias de Donetsk y Lugansk luchan por su patria, por su futuro para que nadie olvide las lecciones de la II Guerra Mundial, para que "no haya sitio para los nazis". "Hoy las milicias del Donbás junto al Ejército ruso luchan en su propia tierra (...). Ahora me dirijo a nuestras tropas y milicias en el Donbás: están luchando por su patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de Segunda Guerra Mundial, para que no haya sitio para los nazis", señaló Putin en su discurso en la plaza Roja.

Por otra parte, Putin ha hecho hincapié en que Rusia "nunca dejará de lado el amor por la patria, la fe y los valores tradicionales". "En Occidente, aparentemente, han decidido cancelar estos valores milenarios. Esta degradación moral es la base para la cínica falsificación de la historia de la II Guerra Mundial, incitando a la rusofobia, aplaudiendo a traidores y burlándose de la memoria de las víctimas", ha criticado.

La OTAN pide el fin inmediato de la guerra

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha instado al presidente ruso a poner fin a la guerra y retomar las negociaciones de paz, al tiempo que aseguró que la Alianza seguirá apoyando a Ucrania. "Vuelvo a pedir al presidente Putin con motivo del 9 de mayo que ponga fin de inmediato a la guerra, retire sus tropas de Ucrania e inicie negociaciones de paz. Nos mantenemos firmes del lado de Ucrania y seguiremos ayudando al país a hacer valer su derecho a la autodefensa", dijo en unas declaraciones que publica hoy el diario 'Welt'.

Al mismo tiempo rechazó tajantemente las acusaciones de Moscú de que la OTAN se está comportando de manera "agresiva". "Durante más de siete décadas hemos sido capaces de evitar la guerra a nuestros aliados. La OTAN es una alianza defensiva, y la crisis actual demuestra que es vital que Europa y Norteamérica permanezcan unidas en la OTAN para garantizar la paz y preservar los valores de libertad y democracia", afirmó. Subrayó que la Alianza, al igual que la Unión Europea, se construyó sobre las "ruinas de la II Guerra Mundial para evitar la guerra". Recordó que Moscú en el pasado ha utilizado regularmente la conmemoración del 9 de mayo para "difundir falsedades sobre Occidente y criticar a la OTAN". "Parto de la base de que Putin volverá a difundir mentiras sobre la OTAN y Occidente en su conjunto el 9 de mayo de este año", agregó.

Zelenski: "Pronto habrá dos días de la victoria"

Mientras, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha asegurado que "muy pronto habrá dos Días de la Victoria en Ucrania", en alusión al triunfo que espera lograr en el actual conflicto con Moscú. Solo "un loco" puede querer repetir lo que ocurrió en la II Guerra Mundial y cualquiera que repita crímenes como los ocurridos entonces, está imitando la filosofía nazi, denunció Zelenski en el discurso publicado en su página web con motivo del 77 aniversario del Día de la Victoria sobre Alemania.