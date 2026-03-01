El profesor Álvarez Osorio señala "posibles presiones de MAGA" a Trump si la guerra en Irán "se prolonga"

Los detalles El catedrático de estudios árabes e islámicos indica que el objetivo del conflicto "no está claro" y ve "improbable" un cambio de régimen sin un despliegue de EEUU en el terreno.

Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense, ha hablado de las repercusiones que está teniendo en Oriente Medio el ataque de EEUU y de Israel a Irán y la posterior respuesta iraní, con ataques tanto a Tel Aviv como a diferentes objetivos militares estadounidenses en la región.

El profesor, en ese sentido, habla de "un momento de máxima incertidumbre": "Nos adentramos en un territorio desconocido. Irán quiere extender la guerra y regionalizarla, que los aliados de EEUU en el Golfo vean para que ellos tienen un elevado coste".

"La conflictividad regional haría que presionaran a Washington y así detener los ataques", cuenta, añadiendo además de presiones internas en EEUU: "Es posible que MAGA diga algo si la guerra se prolonga".

En ese sentido, el profesor habla de que los objetivos del conflicto "no están claros": "La caída del régimen parece improbable sin un despliegue americano sobre el terreno. Es algo que Trump no va a permitir por el elevado coste en términos humanos. Y no parece que vaya a haber un levantamiento popular, la gente está en su casa y no se moviliza contra el régimen como querían Trump y Netanyahu".

