La primera reunión bilateral en 11 años: la Casa Blanca anuncia un encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York

Los detalles Los máximos mandatarios de Estados Unidos y Venezuela no mantenían una reunión presencial desde la que ocurrió en 2015 entre Barack Obama y Nicolás Maduro.

Por primera vez en 11 años, los líderes de Estados Unidos y Venezuela se reunirán bilateralmente. Donald Trump y Delcy Rodríguez se encontrarán en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La Casa Blanca anunció que este encuentro será el último punto de la agenda de Trump durante su visita, donde también se reunirá con líderes del Reino Unido, Japón y el golfo Pérsico. Este es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un líder venezolano desde 2015. Tras la captura de Maduro en enero, Trump ha apoyado al nuevo gobierno de Rodríguez, restableciendo relaciones diplomáticas y alcanzando un acuerdo petrolero significativo.

Por primera vez en 11 años, los líderes de Estados Unidos y Venezuela mantendrán una reunión bilateral. Este próximo martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York, Donald Trump y Delcy Rodríguez mantendrán el primer encuentro entre ambos.

Así lo ha anunciado la Casa Blanca este viernes en un comunicado. Según han detallado, el encuentro será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Este será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015 celebrada en Panamá.

El pasado domingo, Trump ya aseguró a la prensa que existía la posibilidad de que se produjera este encuentro. Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas este enero, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha reestablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, que estaban rotas desde 2019.

De hecho, la principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

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