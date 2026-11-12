Al menos seis muertos y 20 heridos en un bombardeo israelí contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza

Palestinos inspeccionan los daños en el interior de un edificio del hospital Nasser.

Los detalles El ataque aéreo ha impactado directamente contra el departamento de cirugía. Gaza condena el ataque calificándolo de "crimen" y "flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales"

Un bombardeo israelí en el Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, Gaza, ha dejado al menos seis muertos y 20 heridos. El ataque impactó en el departamento de cirugía, matando a un menor y a un médico, entre otros. El Ministerio de Sanidad palestino condenó el acto como un "crimen" y una violación de leyes internacionales, alertando sobre el impacto en el sistema sanitario. Israel justificó el bombardeo alegando que altos mandos de Hamás usaban el hospital para actividades militares. Afirmaron haber tomado medidas para minimizar daños civiles, usando armas de precisión y vigilancia aérea.

Al menos seis personas han muerto y otras 20 han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el Complejo Médico Nasser, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Sanidad palestino, el ataque aéreo ha impactado directamente contra el departamento de cirugía situado en la segunda planta del edificio Yassin del complejo hospitalario, causando la muerte de seis ciudadanos y dejando heridos a varios pacientes, personal sanitario y acompañantes que se encontraban en las instalaciones.

Entre los fallecidos se encuentran un menor de 13 años y un médico de 52 años, según el listado divulgado por el personal sanitario del centro hospitalario tras el ataque.

La cartera gazatí ha condenado el ataque calificándolo de "crimen" y "flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales" que garantizan la protección de las instalaciones sanitarias.

El organismo ha advertido de que los bombardeos continuados contra hospitales "agravan el sufrimiento de enfermos y heridos y amenazan lo que queda de la capacidad del sector sanitario" ante las condiciones "catastróficas" del enclave, por lo que ha instado a la comunidad internacional y a Naciones Unidas a intervenir con urgencia para exigir responsabilidades.

El Ejército de Israel alega que había altos cargos de Hamás

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de Inteligencia interior (Shin Bet) han confirmado la ejecución del bombardeo contra el complejo médico, asegurando que la operación tenía como objetivo a "un alto mando terrorista y otros milicianos" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que se ocultaban en el recinto.

A través de un comunicado conjunto, el Ejército y el Shin Bet han sostenido que los integrantes de Hamás "promovían complots terroristas contra ciudadanos del Estado de Israel y las tropas israelíes" desde el interior del centro hospitalario, al que acusan de haber convertido en un "cuartel general para actividades militares".

Según la versión de las autoridades israelíes, esta actuación supone "una flagrante violación del Derecho Internacional y una cínica explotación de infraestructuras civiles", detallando que el grupo palestino utilizaba el recinto para almacenar armamento, operar salas de mando y control, establecer puestos de observación y llevar a cabo interrogatorios y torturas por parte de su aparato de seguridad interna.

Asimismo, las FDI han subrayado que "antes y durante el ataque se adoptaron medidas para reducir la posibilidad de causar daños a civiles, incluido el uso de armas de precisión y vigilancia aérea".

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