La viróloga Sandra Ciesek, directora del Instituto de Virología Médica del Hospital Universitario de Frankfurt, ha rebajado el optimismo sobre el plan de vacunación contra el coronavirus en una entrevista en 'FOCUS', donde ha afirmado que aunque en el futuro estemos todos vacunados, el virus seguirá estando entre nosotros y afectará a los más pequeños.

"Si en unos años estamos todos vacunados, habremos acabado con la pandemia, pero el virus permanecerá y probablemente se convierta en endémico. Así el coronavirus no estará derrotado y siempre hay personas nuevas que vienen a este mundo sin protección inmunológica, por lo que en el futuro serán los niños los que se infectarán con Sars-CoV-2", afirmó la viróloga, a lo que añadió: "Si los niños no están vacunados contra el virus, las infecciones se repetirán una y otra vez".

Asimismo, la experta ha pedido que no se relajen las medidas de forma precipitada, ya que "si abrimos todo demasiado rápido, los números definitivamente aumentarán nuevamente en las próximas semanas". "Así es como el virus encuentra rápidamente muchas personas a las que puede infectar", ha alertado Ciesek, destacando la importancia de la responsabilidad individual para evitar los contagios. "El virus no camina solo por la calle, necesita alguien a quien adherirse", ha señalado.

En lo referente a la vuelta a la normalidad, la viróloga ha afirmado que será de forma "gradual" cuando haya una buena parte de la población vacunada. Sin embargo, ha alertado de que el efecto de la vacunación "no se notará de un día para otro", por lo que "hay que seguir siendo cuidadosos".

En este sentido, Sandra Ciesek ha afirmado que "la rapidez con que las vacunas permitan la relajación de las medidas de las medidas depende de muchos factores", como "cuántas vacunas se aprobarán en el futuro y cuántas dosis recibiremos". Sin embargo, ha pedido que "no nos olvidemos" de que Alemania (al igual que España) "no es una isla, no es el mundo entero y esta crisis es un problema global". "Otros países, muchos de ellos más pobres, también necesitan vacunas y también deben poder beneficiarse de ellas", ha defendido.