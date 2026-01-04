Ahora

Venezuela

La predicción de Chávez años antes de la captura de Maduro: "Alguien me dijo 'te van a terminar acusando de narcotraficante"

El contexto Después de que Donald Trump atacara Venezuela y apresara el líder venezolano y a su mujer resuenan unas declaraciones de Hugo Chávez que parecen anticipar su destino.

La predicción de Chávez que ha terminado con Maduro preso: "Alguien me dijo 'te van a terminar acusando de narcotraficante"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Resuenan como ecos del pasado, nunca mejor dicho. Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, hizo unas declaraciones durante su mandato que ahora resuenan fuerte tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura de su líder, Nicolás Maduro.

"Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo. 'Te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti directamente'. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente", comentaba Chávez en una rueda de prensa hace 20 años. Una curiosa profecía que en las últimas horas ha ganado mucho peso.

Estas palabras son difíciles de ignorar al compararlas con lo que finalmente le ha ocurrido a Nicolás Maduro y abren la puerta a especulaciones sobre los posibles planes internacionales de Estados Unidos respecto a Venezuela.

Aunque parece que las pretensiones del presidente estadounidense pasan por hacerse con el petróleo y demás minerales del país. En su intervención de este sábado para explicar el operativo militar en Venezuela, llegó a decir la palabra petróleo hasta en 26 ocasiones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Maduro pasa su primera noche encarcelado en Nueva York tras ser capturado por EEUU: será juzgado por narcotráfico junto a su mujer
  2. La oportunidad de Delcy Rodríguez: EEUU la pondrá "a prueba" tras jurar su cargo como presidenta interina
  3. Trump se descubre a sí mismo en la rueda de prensa en Mar-a-Lago y revela su verdadero objetivo tras el ataque a Venezuela: el petróleo
  4. Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español muerto en el naufragio de un barco turístico en Indonesia
  5. La Policía suiza identifica a otros 16 fallecidos en el incendio de Crans-Montana
  6. La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Málaga: Protección Civil lanza un ES-Alert