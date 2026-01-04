La predicción de Chávez años antes de la captura de Maduro: "Alguien me dijo 'te van a terminar acusando de narcotraficante"

El contexto Después de que Donald Trump atacara Venezuela y apresara el líder venezolano y a su mujer resuenan unas declaraciones de Hugo Chávez que parecen anticipar su destino.

Las declaraciones de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, han cobrado relevancia tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Chávez, en una rueda de prensa hace 20 años, predijo que sería acusado de narcotraficante, una acusación que ahora enfrenta Maduro. Estas palabras generan especulaciones sobre los planes de Estados Unidos respecto a Venezuela. En un discurso reciente, el presidente estadounidense mencionó el petróleo 26 veces, sugiriendo que sus intenciones podrían estar relacionadas con los recursos naturales del país. Este contexto ha reavivado las teorías sobre las verdaderas motivaciones del operativo militar.

Resuenan como ecos del pasado, nunca mejor dicho. Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, hizo unas declaraciones durante su mandato que ahora resuenan fuerte tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura de su líder, Nicolás Maduro.

"Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo. 'Te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti directamente'. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente", comentaba Chávez en una rueda de prensa hace 20 años. Una curiosa profecía que en las últimas horas ha ganado mucho peso.

Estas palabras son difíciles de ignorar al compararlas con lo que finalmente le ha ocurrido a Nicolás Maduro y abren la puerta a especulaciones sobre los posibles planes internacionales de Estados Unidos respecto a Venezuela.

Aunque parece que las pretensiones del presidente estadounidense pasan por hacerse con el petróleo y demás minerales del país. En su intervención de este sábado para explicar el operativo militar en Venezuela, llegó a decir la palabra petróleo hasta en 26 ocasiones.

