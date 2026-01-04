Pombo, sobre la Doctrina Monroe: "Se van a hacer con las riquezas minerales, Venezuela es el edén y la llave la tiene Delcy"

¿Qué ha dicho? El politólogo ha destacado el "precedente" de Panamá. "Se dijo que se iba a sacar a Noriega porque era un 'dealer' del narcotráfico, y lo que pasó después es que se hicieron con el Canal de Panamá", ha señalado.

Pablo Pombo, politólogo experto en América Latina, se ha pronunciado en el Especial de laSexta Noticias sobre las amenazas que Donald Trump dirigió este sábado contra Colombia y Cuba. "Yo creo que la Doctrina Monroe, que consiste en tener controlado al continente americano, se juega en tres mesas. Cuando hay elecciones, se interviene directamente en esas elecciones, como hemos visto hace nada de tiempo en Honduras", ha indicado el experto.

Sin embargo, "cuando no hay elecciones, se interviene económicamente, por ejemplo, con los aranceles". "Y cuando la situación ya es más tensa, se puede intervenir militarmente como ha ocurrido en Venezuela, o como puede ocurrir incluso en México, Colombia o Nicaragua", ha señalado.

Así, Pombo ha destacado que él le da "mucha importancia al precedente de Panamá". "¿Qué pasó en aquel momento? Se dijo que se iba a sacar a Noriega porque era un 'dealer' del narcotráfico, y lo que pasó después es que se hicieron con el Canal de Panamá", ha expresado el político, quien ha pronosticado que "aquí lo que va a pasar es que se van a hacer con las riquezas minerales, porque Venezuela no es solo petróleo",

"No es el mejor petróleo, pero Venezuela también es gas, es oro, son tierras raras, es el Edén, y la llave la tiene Delcy", ha manifestado Pablo Pombo, a lo que ha apostillado que "Cuba también tiene un valor muy importante para lo que puede ser esa visión que tiene Trump de constructor".

