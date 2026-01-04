Pozzi: "Ahora empieza lo difícil, Trump no dice cuánto tiempo va a controlar Venezuela porque no tiene ni idea"

Los detalles El experto en información internacional ha señalado que el presidente de EEUU "se ha quitado de encima a un líder que no es una amenaza militar", y se ha preguntado que "hasta qué punto esto es legal, pese que el republicano "lo justifique con la droga".

Así, el periodista ha destacado que "esa es la principal diferencia que hay que hacer con respecto a las intervenciones que vimos en Irán contra Sadam Husein o en Panamá". "La cuestión es hasta qué punto esto es legal. Lo justifica con la droga, con la migración, con quitarse de encima a un dictador, pero ahora empieza lo realmente difícil". ha advertido Pozzi, a lo que ha añadido que el presidente estadounidense "no dice cuánto tiempo va a controlar Venezuela porque realmente no tiene ni idea". "Ni siquiera tiene definido a un sucesor de Maduro", ha apostillado.

Núñez: "Puede que a Maduro le hayan dado drogas, calmantes"

Por su parte, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ha expresado en el Especial de laSexta Noticias que con la captura de Maduro, Trump envió un "a quienes quedan en Venezuela y puedan estar tentados de resistir a lo que EEUU pretende hacer en su país".

En lo referente a "las condiciones" en las que se encuentra el presidente de Venezuela, Núñez ha destacado que a su llegada a prisión parecía "excesivamente manso". "No podemos descartar que haya drogas de por medio, dejémoslo en calmantes, para que no tuviera ningún tipo de reacción que pudiese generar algo que rompa el guión de EEUU, que pretende transmitir que todo va según lo previsto", ha manifestado el experto.

