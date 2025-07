La Policía brasileña asegura que Bolsonaro y su hijo habrían intercedido para que Trump imponga aranceles del 50%

¿Qué está diciendo? "No sé qué le pasa por la cabeza. Yo siento un profundo respeto y admiración por el presidente Trump, y sé que le caigo bien", ha expresado el expresidente brasileño en una entrevista.

Los aranceles de Trump del 50% no han sentado nada bien en Brasil. Con disfraces del presidente estadounidense y pidiendo respeto, los comerciantes han salido a las calles en señal de protesta.

Por su parte, Jair Bolsonaro, expresidente brasileño acusado de golpe de Estado, ha expresado que no sabe "qué le pasa por la cabeza" al líder estadounidense, a lo que ha añadido que siente "un profundo respeto y admiración por él". "Y sé que le caigo bien", ha apostillado.

Según la Policía, el propio Bolsonaro y su hijo habrían intercedido para que Estados Unidos imponga esas sanciones, un castigo, insiste el expresidente, por la "caza de brujas" que hay contra él en Brasil.

Tiene que llevar una tobillera electrónica

El juez le ha impuesto llevar una tobillera electrónica por riesgo de fuga. También le ha prohibido comunicarse con su hijo y utilizar las redes sociales. "Es una humillación suprema", ha manifestado el expresidente brasileño al respecto.

Bolsonaro, acusado de liderar un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022, está convencido de que lo van a declarar culpable: "No tengo ninguna duda de que el tribunal me condenará". "Ni siquiera me juzga el pleno del tribunal, sino que es un tribunal específico donde Alexandre de Moraes tiene influencia sobre los demás", ha subrayado.

Así, Jair Bolsonaro asegura que quieren eliminarlo de la carrera presidencial porque, dice, es el único capaz de ganar a Lula en unas elecciones.