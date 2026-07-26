Los detalles Para Estados Unidos, la isla es algo así como una terrible amenaza mundial y culpa a La Habana de prácticamente todo. Hasta dice que la pobreza de los cubanos es por su propia culpa.

La Habana enfrenta una crisis energética agravada por la presión de Estados Unidos, según denuncia Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba. Mientras tanto, EE.UU. acusa a Cuba de llevar a cabo una campaña de inteligencia contra Washington, recopilando información de 70 años de revolución. Sin embargo, omiten las difíciles condiciones en Cuba, como apagones prolongados y servicios básicos ineficientes. El informe estadounidense menciona las expediciones de Castro y la influencia cubana en movimientos sociales, pero ignora las dictaduras de la época. A pesar de todo, el pueblo cubano se mantiene resistente frente a las adversidades.

Las calles de la Habana suelen verse sin luz, ya que están sumidos en una crisis de décadas que se ha visto agravada cada vez más por la incesante presión de EEUU. Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, denuncia al respecto que "el Gobierno de Estados Unidos y, especialmente, su Departamento de Estado, difunde la mentira de que el bloqueo no va dirigido contra el pueblo cubano".

Mientras, Estados Unidos mantiene su retórica y en un nuevo informe aseguran que Cuba ejerce una campaña en contra de Washington, lo que consideran "una de las penetraciones de inteligencia extranjera más duraderas y dañinas de la historia estadounidense".

"Lo que hace es simplemente organizar todos los antiguos informes que ha tenido EEUU en un único informe bien estructurado con toda la información de 70 años de revolución", subraya al respecto Raisiel Rodríguez, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.

Sin embargo, los estadounidenses omiten las condiciones en las que se encuentra el pueblo cubano, con apagones que pueden durar más de 24h, hospitales que han reducido sus servicios y estaciones de agua que no funcionan. "Los alimentos se echan a perder. Todo el mundo sabe lo que está pasando", lamenta un cubano.

En el informe, se hace mención a las expediciones de Castro a partir de 1959 para, según dicen, desestabilizar a Haití, República Dominicana o Nicaragua, pero pasan por alto las dictaduras que regían por aquel entonces en esos países.

Y no solo eso, sino que también destacan una gran influencia por parte de Cuba en la creación de movimientos como 'Panteras Negras', el 'Movimiento Antifa' o las protestas por la muerte de George Floyd. "EEUU nunca ha tenido una dinámica tranquila y pacificadora con relación al problema racial", apunta al respecto Raisiel Rodríguez.

Lo que sorprende es que el pueblo cubano se siga manteniendo firme en sus calles a oscuras y a pesar del bloqueo de Donald Trump y de un Gobierno cubano incapaz de sostenerse.

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