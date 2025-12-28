Cuatro activistas propalestinos encarcelados en Reino Unido corren el riesgo de morir en la mayor huelga de hambre coordinada desde 1981

Los detalles Heba Muraisi, quien está en prisión, lleva 56 días sin comer. "Siento mareos, dolor de cabeza, naúseas y me cuesta construir frases", expresa la joven.

Cuatro jóvenes activistas propalestinos que se encuentran en prisiones diferentes corren el riesgo de morir en las próximas semanas en lo que es la mayor huelga de hambre coordinada desde 1981. Heba Muraisi lleva 56 días sin comer.

"Cada día que pasa noto mi cuerpo más débil, siento mareos, dolor de cabeza, náuseas y me cuesta construir frases", expresa la joven. En este sentido, el médico James Smith indica que su "cuerpo ha entrado en un estado crítico, volviéndose mucho más susceptible a las infecciones".

Comenzaron siendo ocho activistas en huelga de hambre. Los jóvenes pertenecen al grupo 'Palestine Action' y buscan detener el suministro de armas y tecnologías a Israel.

Cuatro de ellos están acusados de rociar aviones militares con pintura roja, y otros cuatro de sabotear al mayor fabricante de armas israelí en Reino Unido. Algunos llevan más de un año en prisión preventiva y sin juicio, y el diputado británico Jeremy Corbyn ha apuntado que "algunos de ellos no tendrán juicio hasta 2027".

Mientras, las manifestaciones en su apoyo se multiplican por todo el país. Exigen la libertad bajo fianza inmediata o que 'Palestine Action' deje de ser calificada como organización terrorista por el Gobierno británico.

La última huelga de hambre tan larga fue la de 1981, liderada por Bobby Sands, miembro del IRA. En ese momento, el Gobierno de Margaret Thatcher no respondió a sus reivindicaciones y 10 personas acabaron muriendo.

