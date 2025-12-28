Familiares de víctimas de residencias en Madrid durante la pandemia siguen pidiendo justicia: "Es una burla a nuestro dolor"

El contextoCinco años después de la pandemia, las familias de las víctimas de las residencias de Madrid siguen reclamando justicia. Piden que se unan todas las causas judiciales y que se investigue a los responsables de los llamados protocolos de la vergüenza.

Las familias de las víctimas de las residencias en Madrid durante la pandemia llevan más de cinco años buscando justicia. En estas fechas, su deseo es que las causas judiciales se unan para luchar contra los responsables de los "protocolos de la vergüenza". Felisa, quien perdió a su padre, y Yolanda, que perdió a su madre, coinciden en que una investigación conjunta facilitaría el proceso. Critican que algunos responsables no comparezcan ante el juez, calificándolo de burla a su dolor. Además, señalan al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, por minimizar la gravedad de los hechos.

Las familias de las víctimas de las residencias de Madrid durante la pandemia llevan más de cinco años pidiendo justicia por quienes ya no están. En estas fechas tan señaladas, su único deseo es que todas las causas judiciales se unan y que puedan luchar juntas contra quienes impulsaron los conocidos como protocolos de la vergüenza.

"Uniendo todo es más fácil para todos, para jueces, abogados, y cerrar ya este capítulo. Y que esto no vuelva a ocurrir", pide Felisa. En la misma línea se expresa Yolanda: "No es lo mismo llevar a cabo una investigación única sobre un determinado caso que aglutinar toda la información que disponga de muchísimos casos".

Yolanda perdió a su madre durante la pandemia, igual que Amor. Mientras que Felisa perdió a su padre. Cinco años después, el dolor continúa muy presente en sus vidas.

"Han pasado 5 años, y con gente allegada, familiares, no se pueden hacer idea del dolor que hemos pasado en las familias, de la situación tan horrible que fue vivirlo y volverlo a revivir", relata Felisa.

Estas familias piden que la justicia llame a declarar a todos los posibles responsables de aquellos "protocolos discriminatorios". Además, critican que algunas de las personas citadas ni siquiera acudan a declarar ante el juez. "Es una burla al dolor de las familias", asegura.

También señalan directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que sigue defendiendo que todo se trata de una operación política. "Una excusa, es una excusa barata de esta señora porque realmente sabe el daño que hay detrás de muchas familias y el dolor", termina diciendo Felisa.

