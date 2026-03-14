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Sin víctimas

Una persona hace estallar una bomba casera contra una escuela judía en Ámsterdam

Los detalles Un individuo hizo explotar un artefacto explosivo que ha dañado levemente el exterior de la escuela judía y el ataque no ha dejado ninguna víctima.

Imagen de archivo de la policía neerlandesaImagen de archivo de la policía neerlandesaEuropa Press
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Una persona ha hecho estallar esta pasada noche un artefacto explosivo contra una escuela judía en Ámsterdam, la capital de Países Bajos, que no ha dejado víctimas y solo ha provocado daños leves en el exterior del edificio, según ha confirmado la alcaldesa Femke Halsema en rueda de prensa, mientras las fuerzas de seguridad investigan una posible conexión con otro ataque de similar naturaleza ocurrido el viernes de madrugada en la ciudad neerlandesa de Róterdam.

La Policía ha confirmado que el responsable del ataque contra la escuela ha sido captado por las cámaras de seguridad en lo que ya ha declarado como un "ataque selectivo" contra la comunidad judía.

Halsema, en rueda de prensa, ha repudiado un "acto cobarde de agresión contra la comunidad judía" antes de añadir que comprende "el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam" porque "cada vez se enfrentan más al antisemitismo, y eso es inaceptable".

Este suceso se produce después de que cuatro sospechosos fueran arrestados este viernes en Róterdam por la explosión en la sinagoga de Davidsplein: dos hombres de 19 años, uno de 18 y un adolescente de 17. La Policía también investiga a su vez la conexión entre estos dos ataques y otro ocurrido en la madrugada del pasado domingo al lunes en otra sinagoga, esta vez en Lieja (Bélgica).

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