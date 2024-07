El profesor de Relaciones Internacionales y analista de Política Internacional, Pedro Rodríguez, ha señalado en el especial de laSexta Noticias por la renuncia de Joe Biden que ahora "es el momento del homenaje". "Sus logros no son poco", ha destacado sobre el presidente de Estados Unidos.

Rodríguez ha recordado que el demócrata asumió la Presidencia de Estados Unidos "14 días después del asalto al Capitolio". "No solamente tuvo que demostrar que la democracia en EEUU funciona, sino también la economía. Sus logros no son pocos", ha subrayado.

Por eso, ha tildado de "tragedia" para Biden porque "su gestión no ha sido un completo desastre, sobre todo, en lo económico, más bien lo contrario". Sin embargo, él "ha demostrado una tenacidad o no querer rendirse a la evidencia": "Yo creo que no ha sido ayudado por su familia y ha tenido que ver cómo se ha formado todo un foro griego".

"Él ha cortado por lo sano, yo pensaba que iba aguantar un poco más. Yo no creía que le iba a dar esa satisfacción a (Benjamín) Netanyahu", ha señalado, ya que se reúne este martes con el primer ministro israelí.