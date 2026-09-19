Pedro Rodríguez explica la "obsesión" de Trump de redibujar el mapamundi: "Es muy cuidadoso con las fronteras de EEUU, pero muy poco respetuoso con las de los demás"

El profesor en Relaciones Internacionales ha aseverado que el presidente estadounidense "necesita la apariencia por lo menos de una victoria" con el acuerdo con Groenlandia.

Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Groenlandia y Dinamarca para el "control permanente de la seguridad" en la isla, lo que Pedro Rodríguez considera un intento de mostrar una victoria. Según Rodríguez, Trump enfrenta un panorama complicado, con fracasos en su guerra comercial e inflación elevada. Aunque no se anexiona Groenlandia, el acuerdo multiplica las posibilidades de Estados Unidos en temas de seguridad. Rodríguez atribuye esta obsesión a la visión colonial de Trump, quien ha amenazado con el uso de la fuerza. Además, critica su falta de respeto por las fronteras ajenas, impulsado por un deseo de expansión territorial.

Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Groenlandia y Dinamarca para el "control permanente de la seguridad" en la isla. Algo que, para Pedro Rodríguez, es un anuncio que ha llegado porque necesita la apariencia por lo menos de una victoria".

"Se enfrenta a un panorama especialmente precario en su proyecto de acabar con la democracia en Estados Unidos. Tiene un fiasco de guerra comercial, un fiasco de guerra contra Irán, la inflación disparada, el galón de gasolina a más de 6 dólares... Es todo un desastre", ha aseverado en laSexta.

El profesor en Relaciones Internacionales ha atribuido a este contexto el anuncio ya que realmente no se anexiona Groenlandia, lo que era su pretensión: "Se ha negociado un acuerdo en el cual se multiplica, digamos, las posibilidades que tiene Estados Unidos en temas de seguridad, en todo lo referente a Groenlandia, pero no significa que el mapa se tiña de naranja en lo que respecta a Groenlandia".

Para Rodríguez, la obsesión de Trump con la isla más grande del mundo se debe a su "visión colonial": "Él ha llegado en el caso de Groenlandia a no solo amenazar con el uso de la fuerza y quebrar el principio de confianza de la OTAN, sino argumentar que Groenlandia tenía que liberarse del yugo colonial de Dinamarca".

Además, ha comentado que esta pretensión de alterar el mapamundi muestra que Trump es "muy cuidadoso con las fronteras de Estados Unidos, pero muy poco cuidadoso y respetuoso con las fronteras de los demás": "Israel tiene la visión del gran Israel, Marruecos, del gran Marruecos. Él tiene la visión del destino manifiesto y es decir que de cierta manera hay un designio divino a la expansión territorial de Estados Unidos y que las fronteras de países vecinos son simbólicas".

"Y que si hay petróleo, por supuesto, y que si hay que aliarse con sátrapas o regímenes autoritarios para beneficiarse, pues adelante. Y es esta forma de redibujar, pero no es otra cosa que este laberinto en el que él está perdido de corrupción, sectarismo e incompetencia", ha concluido.

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