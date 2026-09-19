Baile de cifras en Oriente Medio: el Pentágono reconoce 18 militares estadounidenses muertos en la guerra en Irán y la prensa eleva la cifra a 23

Los detalles Tras hacerse eco de esta información, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, califica la información de "repugnante y falsa": "Una MENTIRA completa".

El Pentágono ha reconocido públicamente la muerte de 18 personas en Irán tras meses de conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, el 'Washington Post' contradice esta cifra, asegurando que 23 militares estadounidenses murieron desde el 28 de febrero, fecha en la que Estados Unidos e Israel bombardearon territorio iraní, según funcionarios del Departamento de Defensa. Este ataque resultó en la muerte del ayatolá Alí Jameneí. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó la información del diario como "repugnante y falsa", acusando al medio de mentir y comparándolo desfavorablemente con los medios estatales iraníes.

Un total de 18 muertos en Irán. Es la cifra que el Pentágono ha reconocido públicamente tras meses de conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, el diario 'Washington Post' ha negado en una exclusiva este número y asegura que más militares estadounidenses perdieron la vida tras el estallido de la guerra.

El diario eleva a 23 la cifra de muertos desde el 28 de febrero, día en el que EEUU e Israel bombardearon territorio iraní, citando a funcionarios del departamento de Defensa. El ataque acabó con la vida del ayatolá Alí Jameneí.

Tras hacerse eco de esta información, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, califica la información de "repugnante y falsa": "Una MENTIRA completa".

"Qué vergüenza para el Washington Post. Son peores que los medios estatales iraníes", añade el estadounidense.

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