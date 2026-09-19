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Según 'Washington Post'

Baile de cifras en Oriente Medio: el Pentágono reconoce 18 militares estadounidenses muertos en la guerra en Irán y la prensa eleva la cifra a 23

Los detalles Tras hacerse eco de esta información, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, califica la información de "repugnante y falsa": "Una MENTIRA completa".

Baile de cifras en Oriente Medio: el Pentágono reconoce 18 muertos tras el estallido de la guerra en Irán y la prensa eleva la cifra a 23
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Un total de 18 muertos en Irán. Es la cifra que el Pentágono ha reconocido públicamente tras meses de conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, el diario 'Washington Post' ha negado en una exclusiva este número y asegura que más militares estadounidenses perdieron la vida tras el estallido de la guerra.

El diario eleva a 23 la cifra de muertos desde el 28 de febrero, día en el que EEUU e Israel bombardearon territorio iraní, citando a funcionarios del departamento de Defensa. El ataque acabó con la vida del ayatolá Alí Jameneí.

Tras hacerse eco de esta información, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, califica la información de "repugnante y falsa": "Una MENTIRA completa".

"Qué vergüenza para el Washington Post. Son peores que los medios estatales iraníes", añade el estadounidense.

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