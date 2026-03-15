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Ucrania comienza a probar el uso de robots humanoides en zona de combate: el proyecto estadounidense que cambiaría el frente

Los detalles La empresa Foundation ha fabricado los primeros robots humanoides que Ucrania ha recibido para realizar pruebas en sus filas. De momento, solo harán reconocimientos.

Ucrania comienza a probar el uso de robots humanoides en zona de combate: el proyecto estadounidense que cambiaría el frente
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Las innovaciones tecnológicas están cambiando el mundo y también lo están haciendo en el campo de batalla. Según ha publicado la revista 'Time', Ucrania ha recibido dos robots humanoides fabricados por una empresa de Estados Unidos para probarlos en el frente.

Concretamente, serán enviados a la zona más mortal del frente de la guerra de Ucrania. Un espacio de 40 kilómetros desde el frente ruso al frente ucraniano en el que los soldados se ven obligados a desplazarse de noche o camuflándose entre la niebla evitando que los drones de ataque les alcancen y acaben con su vida.

Y es allí, en este espacio letal, donde estos robots van a intentar sobrevivir porque Ucrania los ha recibido para realizar pruebas en sus filas. "Ahora hay muchas minas terrestres en zonas de Ucrania. Probablemente no querrás que sean humanos los que vayan a descubrirlas", explica Sankaet Pathak, fundador de la empresa Foundation, encargada de la fabricación de estos productos.

Esta empresa emergente de robótica trabaja actualmente con el Departamento de Defensa de EEUU, que también ha mostrado su interés en estos robots. Miden 180 centímetros, pesan 75 kilos, pueden transportar hasta 36 kilos y tienen hasta ocho cámaras en su cabeza: "Estamos empezando a estudiar algunas operaciones de asalto con el Cuerpo de Marines. Cosas como el Phantom sujetando un rifle o siendo capaz de disparar a las cerraduras de las puertas".

La empresa afirma que sus robots solo harán reconocimientos, pero con el tiempo podrán combatir como si fueran soldados humanos: "Hay casos de uso en los que la primera línea de defensa requeriría equiparlos con armas. Creo que casi todos los trabajos manuales los realizarán robots. La cuestión es más bien en qué plazo ocurrirá".

Robots humanoides que ya hemos visto antes en China bailar o saltar, pero parece que ahora también se podrían ver en el campo de batalla.

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