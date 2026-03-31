La escalera mecánica más larga, un radiotelescopio gigante o robots: las creaciones futuristas de China para mostrar poder

Los detalles A China le gusta sacar pecho con sus innovaciones, sean útiles o no, para demostrar que está años por delante de sus competidores.

China ha construido la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo en Wushan County, con 905 metros de longitud y un desnivel de 242 metros, compuesta por 21 escaleras mecánicas, ocho ascensores y cuatro pasillos móviles. Este proyecto refleja la capacidad del país asiático para realizar construcciones que desafían las leyes de la física, como el radiotelescopio "el ojo del cielo", carreteras flotantes y puentes ondulados como el Puente Ruyi. Además, China replica lugares emblemáticos de otras ciudades y lidera en robótica, lo que molesta a sus rivales y refuerza su estrategia diplomática mostrando su potencial tecnológico.

China ha construido la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo. Ubicada en Wushan County, tiene 905 metros de longitud y salva un desnivel de 242 metros. El conjunto incluye 21 escaleras mecánicas, ocho ascensores y cuatro pasillos móviles.

Con este megaproyecto, se podría decir que el país asiático ha cumplido el sueño de Led Zeppelin de crear una escalera al cielo (por su tema 'Stairway to Heaven'). Sin embargo, no es la primera vez que realiza una construcción que reta las leyes de la física.

Ese país es experto en proyectos que muchas veces no responden a una necesidad urgente, pero sí a una idea muy clara: sacar pecho de su capacidad en ingeniería. Un ejemplo es el conocido como "el ojo del cielo", el radiotelescopio más grande del planeta que, visto desde fuera, parece un cráter gigante. Su propósito es intentar escuchar señales del espacio profundo. Pero, para ello, se desplazó a decenas de aldeas enteras.

En su obsesión por las infraestructuras increíbles, han creado desde carreteras flotantes hasta puentes ondulados que sirven para como escenario ideal para fotografías épicas. Es el caso del Puente Ruyi, un impresionante puente helicoidal formado por tres pasarelas entrelazadas. Fue diseñado por He Yunchang, mide 100 metros de largo y tiene una altitud de 140 metros sobre un barranco.

La carretera flotante de Shiziguan no se queda atrás, ya que logra que parezca que los coches flotan o casi surfean por el agua.

Además de crear cosas nuevas, China también es capaz de hacer réplicas increíbles de otros lugares. Uno puede visitar el país asiático e ir a lugares que hacen pensar que se ha teletransportado a París o Londres. Estas infraestructuras no tuvieron mucho éxito al principio, ya que nadie quería vivir en ellas, pero con los años han terminado encontrando su función como el escenario perfecto para bodas o influencers.

Otro ámbito innovador en el que China va a la vanguardia es la robótica. Tiene multitud de robots humanoides, desde los folclóricos que interpretan bailes tradicionales chinos, a los que sirven pinchos o juegan al fútbol.

Esa ventaja molesta a sus rivales. Prueba de ello es que hace unas semanas Melania Trump salió en un evento con un robot pero versión MAGA, para que nadie olvide que EEUU también puede competir. Porque parece que la nueva estrategia china para hacer diplomacia es demostrar al mundo de lo que son capaces.

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