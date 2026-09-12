El partido populista del ultra Nigel Farage recibe una donación récord de casi 42 millones de un millonario 'criptobro'

Los detalles La formación, investigada por donaciones recibidas desde el extranjero, ha recibido un buen dinero para, dice el donante, "una lucha justa en igualdad de condiciones" en las elecciones de 2029.

Nigel Farage se siente "honrado" por recibir una donación récord para su partido, Reform UK, de la mano del millonario Ben Delo. La suma asciende a 36 millones de libras, cerca de 42 millones de euros, y es la mayor donación individual en la historia política del Reino Unido. Delo, que ha amasado su fortuna en el mundo de las criptomonedas, busca asegurar "una lucha justa en igualdad de condiciones" en las elecciones de 2029. Aunque ha realizado el pago total anticipadamente, Reform UK enfrenta una investigación por donaciones extranjeras, mientras sus cuentas continúan bajo escrutinio mediático debido a posibles irregularidades.

Nigel Farage se siente "honrado". "Honrado" por la donación récord para su partido. Para Reform UK. Para esa formación populista de ultraderecha que ha entrado en la historia del Reino Unido al recibir la mayor cantidad de dinero por parte de un particular. Han sido 36 millones de libras, casi 42 millones de euros, las que el millonario Ben Delo ha donado al líder ultra.

Delo, que ha obtenido su fortuna gracias a las criptomonedas, tiene un objetivo claro para las elecciones de 2029. Como él mismo ha dicho en un artículo en 'Daily Telegraph', el movimiento busca que haya "una lucha justa en igualdad de condiciones" en los comicios de dentro de tres años.

Delo ha detallado que la donación consiste en un millón de libras al mes hasta la fecha electoral. No obstante, y ante la opción de que el Gobierno pueda poner límites a grandes donaciones en un futuro, ya ha realizado el pago total del dinero.

Todo llega en un momento en el que Reform UK tiene una investigación abierta por donaciones recibidas desde el extranjero, movimientos que la legislación británica sí que vigila, mientras que no hay restricción alguna a los pagos que los partidos reciben desde Reino Unido.

Las cuentas de la formación del ultra llevan tiempo en el foco mediático. Más aún después de que saliera a la luz una conversación de un periodista encubierto con dos altos cargos del partido, que ya han dimitido, en la que abordaban posibles donaciones ilegales en un caso que ya investiga la Policía británica.

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