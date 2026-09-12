Al menos 44 heridos, uno en estado grave, tras descarrillar un tren regional en Seine-Maritime al noroeste de Francia

Descarrilamiento de un tren entre Rouen y Caen, en Normandía, al norte de Francia.

¿Qué ha pasado? Según informa un portavoz de la Policía, el convoy descarriló tras chocar contra un objeto no identificado. El ministro de Transportes galo informó de que en su interior viajaban 180 pasajeros.

Un tren regional descarriló en Seine-Maritime, al noroeste de Francia, dejando al menos 44 heridos, entre ellos una joven de 18 años en estado grave. El accidente ocurrió entre Rouen y Caen alrededor de las 19:30. El ministro de Transportes, Phillipe Tabarot, informó que el tren transportaba 180 pasajeros y que inicialmente se reportaron 20 heridos. El descarrilamiento, ocurrido en Cléon, fue causado por un choque con un objeto no identificado. La SNCF ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Se ha desplegado un operativo de rescate con 140 bomberos y se ha pedido evitar la zona afectada.

El descarrilamiento de un tren regional en Seine-Maritime, al noroeste de Francia, ha dejado al menos 44 personas heridas incluyendo a una joven de 18 años en estado grave. El incidente ha tenido lugar entre Rouen y Caen a eso de las 19:30, según han informado las autoridades galas y el operador ferroviario del país.

Phillipe Tabarot, ministro de Transportes de Francia, ha informado que el tren transportaba a un total de 180 pasajeros entre las localidades de Tourville y de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, situando en un primer momento en 20 el número de heridos.

"Un tren regional que transportaba 180 pasajeros ha descarrilado a la altura del municipio de Cléon en Seine-Maritime. Hay 140 bomberos desplegados en el lugar para brindar asistencia a los heridos y a los viajeros", ha comunicado el ministro en redes.

Según ha informado un portavoz de la Policía francesa, el tren ha descarrilado tras chocar contra un objeto no identificado.

SNCF, compañía ferroviaria francesa, ha indicado que se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Asimismo, las autoridades locales han pedido a la población "que evite la zona afectada" y ha especificado que "la investigación será larga".

"La operación de rescate entra ahora en su segunda fase con la evacuación de las personas que no requieren atención médica inmediata", ha añadido el fiscal Jean Benoit Albertini.

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