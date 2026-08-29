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El 'Pato' Donald... Trump

Un ejército de patos con su característico peinado para 'proteger' el recién rebautizado Iago América: Trump vuelve a tirar de IA

Los detalles El republicano ha vuelto a recurrir a la inteligencia artificial para publicar un vídeo que parece sacado una película de animación y representar la supuesta defensa del lago América, el nuevo nombre que ha impuesto al lago Ontario.

Un ejército de patos con su característico peinado para 'proteger' el recién rebautizado Iago América: Trump vuelve a tirar de IA.
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Un ejército de patos, con brazos humanos, rifles y el característico peinado del presidente estadounidense, Donald Trump. Es la surrealista imagen que el republicano ha compartido en sus redes sociales para representar la supuesta defensa del lago América, el nuevo nombre que ha impuesto al lago Ontario.

Un ejército muy particular para proteger un lago muy particular. Por su parte, el mandatario ha vuelto a recurrir a la inteligencia artificial para publicar un vídeo que parece sacado una película de animación: una formación de patos armados que recuerdan al propio presidente.

La escena, publicada en su perfil de Truth Social, muestra a los animales avanzando en formación y portando armas mientras lucen este peinado.

Así, el vídeo termina con estos patos realizando disparos al aire y con fuegos artificiales de fondo, en una imagen que parece representar la defensa del nuevo territorio rebautizado por Trump.

La publicación llega después de que el líder republicano haya firmado una orden ejecutiva para que las instituciones federales de Estados Unidos utilicen el nombre de "Lake America" para referirse al lago Ontario. La medida se produce en plena escalada de tensión comercial entre Washington y Ottawa.

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