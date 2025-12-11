Ahora

en yakarta

Al menos 20 niños heridos en un atropello durante el reparto de comidas en una escuela de Indonesia

Los detalles Todos los menores están recibiendo atención médica y permanecen conscientes, sin lesiones internas, aunque tres de ellos fueron trasladados a hospitales de mayor capacidad debido a heridas más graves. La Policía ha detenido al conductor por presunta negligencia.

Al menos veinte niños resultaron heridos después de que un vehículo de reparto de comidas escolares irrumpiera abruptamente en el recinto de una escuela en el norte de Yakarta. El coche formaba parte del programa de distribución gratuita de alimentos impulsado por el Gobierno de Prabowo Subianto.

Según el informe policial, los estudiantes estaban en un descampado participando en una actividad de lectura cuando la camioneta atravesó la entrada de la escuela primaria y los arrolló. Un profesor también sufrió heridas.

Sony Sanjaya, subdirector de la agencia nacional de nutrición, ha declarado desde el centro escolar de Kalibaru que ya se está investigando el incidente. Explicó que el conductor, de 34 años, estaba cubriendo la ruta de reparto en sustitución del chófer habitual, ausente por enfermedad.

Todos los menores están recibiendo atención médica y permanecen conscientes, sin lesiones internas, aunque tres de ellos fueron trasladados a hospitales de mayor capacidad debido a heridas más graves, según informó la Policía, que ha detenido al conductor por presunta negligencia.

El accidente vuelve a situar bajo escrutinio el programa de comidas escolares del Gobierno, ya polémico por las más de 11.000 intoxicaciones alimentarias registradas entre enero y noviembre. La iniciativa, dotada con 28.000 millones de dólares, se defiende como una respuesta al elevado retraso de crecimiento infantil en Indonesia —que afecta al 21 % de los menores de cinco años—, según UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, los casos de intoxicación siguen aumentando y alimentan el escepticismo sobre su implementación.

