La ONU acusa a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela de crímenes de lesa humanidad

Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU acusa a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela de cometer violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la última década. Publicado con 123 páginas, el documento detalla abusos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, facilitados por la impunidad y una cadena de mando centralizada bajo el control de Nicolás Maduro. La GNB es acusada de utilizar fuerza desproporcionada en protestas y modificar proyectiles para causar mayor daño, evidenciando un patrón sistemático de represión política y social.

Estos abusos fueron cometidos tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva contra opositores al régimen de Nicolás Maduro. Unos abusos que se vieron facilitados por "un entorno prolongado de impunidad", según concluyó la misión presidida por la portuguesa Marta Valiñas.

Los investigadores han explicado que las autoridades venezolanas fusionaron funciones militares y policiales a través de esta guardia nacional para militarizar la seguridad ciudadana y facilitar la represión política, algo que se vio facilitado mediante una cadena de mando sin contrapesos para la rendición de cuentas y "altamente centralizada" y dependiente directamente Maduro en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El informe estudia el papel de la GNB en la represión de olas de protestas como las vividas en Venezuela en 2014, 2017, 2019 y 2024, durante las cuales este cuerpo "ejerció un uso desproporcionado de la fuerza" que incluyó el empleo de armas, algunas de carácter letal, "disparadas de forma indebida".

La misión, destaca el informe al respecto, ha hallado motivos razonables para creer que funcionarios de este cuerpo dispararon armas de fuego "de forma indiscriminada" y "directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas".

La investigación también denuncia posibles prácticas de modificación de proyectiles utilizados por la GNB, con el fin de infligir mayor daño a las víctimas. Se han documentado en su estudio detenciones arbitrarias tanto masivas como selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencias, torturas y malos tratos e incluso violencia sexual y de género dentro de las instalaciones utilizadas como centros de detención transitoria. "No fueron incidentes aislados, formaron parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas", ha destacado Valiñas.

