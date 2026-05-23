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"Se compromete a defender"

Trump desafía las líneas rojas de China y se acerca a Taiwán a través de una posible venta de armas

El contexto Georgina Higueras, directora del Foro Asia en la Fundación Foro de Foros, asegura que "para China sería una ofensa tremenda": "Hablar con el presidente de Taiwán, en parte, es reconocer a Taiwán como si fuese un estado independiente".

Trump desafía las líneas rojas de China y se acerca a Taiwán a través de una posible venta de armas.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá la venta o no de armas a Taiwán pronto, tal y como lo ha asegurado un funcionario estadounidense a la agencia Reuters. Así, el mandatario republicano se convertiría en el primer dirigente de EEUU que hable con el líder taiwanés, saltándose de esta manera las normas diplomáticas vigentes ya que para China y Rusia este es un acto "irresponsable".

El magnate acababa de salir de China y ya estaba metiendo la pata, diplomáticamente hablando. Por su parte, el estadounidense decía que tenía que hablar "con quien está dirigiendo ahora mismo Taiwán", frase que ha repetido de nuevo esta semana justificándose con un "yo hablo con todos".

Georgina Higueras, directora del Foro Asia en la Fundación Foro de Foros, asegura que "para China sería una ofensa tremenda y sería cruzar un poco esa línea roja, que es la que Xi Jinping le ha advertido a Trump que no quiere que cruce de ninguna de las maneras": "Hablar con el presidente de Taiwán, en parte, es reconocer a Taiwán como si fuese un estado independiente".

En los 70, Washington buscó aliarse con Pekín contra la Unión Soviética y para ello, retiró el puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU a su gran aliado, Taiwán. Y, en 1979, les quitó el reconocimiento y estableció relaciones con la República Popular China.

"Pero como hay mucho malestar, se hace la Ley de Relaciones con Taiwán, según la cual Estados Unidos se compromete a defender y a dar armas defensivas a Taiwán para defenderse de los comunistas", añade Higueras.

El estadounidense ha pausado una venta de armas a Taiwán por valor de 14.000 millones de dólares, pero Estados Unidos ya aprobó en diciembre otra venta que Pekín trata de impedir que culmine. "Ese paquete, que ya está aprobado por el Congreso, lo único que puede hacer (Trump) es retrasarlo, o decir que tiene otras prioridades, porque no puede anularlo", agrega la experta.

Todo ello para no enfadar a una China, que tiene la mente más puesta en un nuevo orden internacional, en tándem con Rusia, "que es, en el fondo, un orden que tiene que ir contra Estados Unidos y contra el hegemonismo norteamericano".

Así, Vladímir Putin parece gozar de mayor química con Xi Jinping y es que ambos han tachado de "irresponsable" la política exterior de Donald Trump.

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