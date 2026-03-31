"Operación militar" o "excursión": por qué Trump evita por todos los medios hablar de guerra en Irán

La causa El republicano decidió por su cuenta atacar Irán, a pesar de que la Constitución de EEUU detalla que solo el Congreso tiene potestad para declarar guerras.

Donald Trump emplea eufemismos como "operación militar", "excursión" o "estancia encantadora" para evitar llamar a las acciones en Irán una guerra, a pesar de los bombardeos y la eliminación de líderes. Durante un encuentro con Sanae Takaichi, se refirió al conflicto como una "excursión", afirmando que haría el mundo más seguro. En su red social Truth, describió la situación como una "estancia encantadora". La razón detrás de este lenguaje es legal, ya que solo el Congreso puede declarar guerras según la Constitución de EEUU. Trump ha enviado un documento al Congreso para justificar la acción militar como autodefensa colectiva.

"Operación militar", "excursión" o "estancia encantadora". Donald Trump utiliza todo tipo de términos y eufemismos para evitar llamar a lo que ocurre en Irán como lo que es: una guerra.

Da igual que se lleven a cabo bombardeos diarios contra objetivos enemigos, la eliminación del líder supremo y su cúpula o las amenazas con destruir instalaciones energéticas. Para el presidente de EEUU esto es de todo menos una guerra. "El ejército de EEUU ha empezado grandes operaciones de combate en Irán", anunció al inicio de la ofensiva el 28 de febrero.

Durante un encuentro en el Despacho Oval con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el pasado 19 de marzo, se refirió a la guerra como una "excursión". "Estamos haciendo esta excursión y cuando la completemos el mundo será más seguro", afirmó. Pero sin duda, la mayor frivolidad la alcanzó en su red social Truth, donde habló de una "estancia encantadora" en Irán.

Una razón legal

A diferencia de su socio, Benjamin Netanyahu, que habla sin complejos de guerra, al republicano se le ha escapado dicho término en ocasiones contadas. La razón de estos juegos con el lenguaje es, más que comunicativa, legal, ya que, según el artículo 1 de la Constitución de EEUU, solo el Congreso tiene potestad para declarar guerras.

"No les gusta la palabra guerra porque se supone que debes obtener aprobación. Así que usaré la 'operación militar'", declaró Trump. No obstante, desde 2003 pueden autorizarse sin declaración formal.

Para sortear la oposición demócrata, el presidente ha enviado al Congreso un documento justificando la acción militar en interés de la autodefensa colectiva. Unas triquiñuelas para blanquear el término guerra como hizo Vladimir Putin en Ucrania, que también hablaba en 2022 de una "operación militar especial".

En su caso, Trump comenzó a usar el término "operación militar extraordinaria" en Venezuela. Sin embargo, por mucho que él intente evitar decirlo en alto, el resto del mundo ve la ofensiva en Oriente Medio como lo que es, una guerra.

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