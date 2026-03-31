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Valoran la posibilidad

Hegseth no descarta un despliegue terrestre en Irán: "La clave es ser impredecible"

¿Qué ha dicho? El secretario de Guerra estadounidense ha aseverado que "no se puede librar y ganar una guerra si se revela lo que uno está dispuesto a hacer o no".

El secretario de Guerra de EEUU, Pete HegsethEl secretario de Guerra de EEUU, Pete HegsethAgencia EFE
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Estados Unidos sigue jugando con la posibilidad de iniciar una operación terrestre en Irán. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este martes que no descarta "ninguna opción" en la ofensiva en Oriente Medio.

"No vamos a cerrar ninguna opción. No se puede librar y ganar una guerra si se revela lo que uno está dispuesto a hacer o no, incluyendo el despliegue de tropas sobre el terreno", ha señalado Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Porque, para el secretario de Guerra, la clave en cualquier conflicto, incluido este, es ser "impredecible": "Quizás las negociaciones funcionen, o tal vez exista un enfoque diferente. La clave está en ser impredecible y, ciertamente, no permitir que nadie sepa qué es lo que uno está dispuesto a hacer o a dejar de hacer".

Y esta posición, asegura, les está funcionando porque el régimen ayatolá cree que "existen quince formas distintas en las que podría atacarlos con tropas terrestres" y "las hay", recalcando que el envió de tropas se realizará "si fuera necesario".

No obstante, Hegseth también ha querido recalcar que Donald Trump "ha asimilado profundamente las lecciones de Irak y Afganistán" y aseguró que "no va a repetir esos errores" del pasado.

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