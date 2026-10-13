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Rompe con el hermetismo

Así ha cambiado la información sobre la salud de los papas: del hermetismo total a la transparencia de León XIV

Los detalles León XIV marca un antes y un después en el Vaticano al exponer abiertamente un pobrema de salud. Juan Pablo II fue el primer papa de la historia en anunciar una hospitalización, aunque sin dar más detalles.

Imagen de archivo del papa León XIV
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El papa León XIV será operado esta misma tarde para extirparle el nódulo en el pulmón. Al Hospital Gemelli ha entrado por su propio pie, saludando. Tras la intervención, estará allí, al menos, una semana recuperándose. Una imagen inusual debido al hermetismo que suele haber ante la salud de los pontífices.

Dirigiéndose directamente al mundo desde el balcón de las bendiciones, él mismo anunciaba que tendría que ser operado. "Los doctores detectaron un nódulo localizado en mi pulmón", explicó.

Con este anuncio, el papa León XIV marca un antes y un después en el Vaticano al exponer abiertamente un pobrema de salud. "He decidido someterme a una cirugía para extirparlo", añadía.

Él se ha convertido en el primer pontífice que comunica que no se encuentra bien dirigiéndose, sin intermediarios, a todo el planeta.

El papa Francisco ya empezó a hablar públicamente de sus dolencias. "Lo de la rodilla me asustó, me hizo pensar en cómo va a ser mi futuro ahora", reconocía en 2022, y su equipo médico daba parte de evolución durante sus últimos ingresos

En cambio, su antecesor, Benedicto XVI, mantuvo un perfil muy discreto respecto a los detalles específicos de su salud. Juan Pablo II fue el primer papa de la historia en anunciar una hospitalización, aunque sin dar más detalles.

Nada refleja mejor el absoluto hermetismo papal que la figura de Juan Pablo I. Su salud se mantuvo bajo secreto absoluto, y 33 días después de convertirse en papa, falleció.

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