Irán abre la puerta a los inspectores nucleares de la ONU y muestra su disposición a llegar a un acuerdo con EEUU

Sí, pero... El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha aseverado que existe una "atmósfera de desconfianza" debido tanto a las amenazas estadounidenses como a que no han cumplido lo pactado en las anteriores conversaciones.

Irán ha expresado su disposición a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, proponiendo reabrir el estrecho de Ormuz. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha afirmado que Irán cumplirá sus compromisos si Estados Unidos acepta la propuesta. Sin embargo, Pezeshkian ha señalado la desconfianza existente debido a las sanciones y ataques de Washington durante las negociaciones. Además, ha culpado a Estados Unidos por el fracaso de las conversaciones de paz y ha exigido volver al acuerdo original de julio. Irán está abierto a permitir inspecciones de la ONU sobre el enriquecimiento de uranio, asegurando que no busca desarrollar armas nucleares, ya que es considerado "haram" o prohibido.

Irán ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo con Estados Unidos poco después de que también hayan enviado a la otra parte una propuesta para reabrir Ormuz.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha asegurado este sábado que Irán "cumplirá con todo aquello a lo que se comprometa" si Estados Unidos acepta la última propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz durante una entrevista con la cadena 'CBS'.

En medio de contactos a través de mediadores y después de la última propuesta iraní para reabrir el estrecho,Pezeshkian ha sugerido que necesitaría saber "sobre qué se quiere llegar a un acuerdo exactamente" tras enumerar las veces que Washington ha atacado la región mientras ambos países estaban en medio de las negociaciones.

Por su parte, y preguntado por cuándo espera una respuesta de la Administración Trump a su oferta de reabrir el estrecho y reanudar las negociaciones, el mandatario ha sido claro: "Si este mensaje llega al presidente de los Estados Unidos, o a los entrevistadores y a los involucrados en las conversaciones, naturalmente el proceso comenzará el mismo día en que lo acepten".

De esta manera, el presidente iraní se ha mostrado abierto a retomar las negociaciones con Estados Unidos aunque ha admitido una "atmósfera de desconfianza": "Mientras no dejen de imponernos lo que hacemos a diario, es difícil confiar en ellos. Cada día aumentan las sanciones contra nosotros. Cada día nos amenazan. Cada día nos atacan. Y no cumplen lo que han escrito. Así que, si entablan conversaciones, ¿realmente cumplirán sus promesas?".

Asimismo, ha culpado a Washington de que las conversaciones de paz en verano no llegasen a ratificarse y ha exigido volver al acuerdo original firmado en julio. "Si operan de acuerdo con ese marco, creo que todos lo acataremos", ha aseverado.

Abre las puertas a los inspectores nucleares

Por otro lado, el presidente de Irán se ha mostrado abierto a la posibilidad de que trabajadores de Naciones Unidas puedan inspeccionar el presunto enriquecimiento de uranio ilegal por parte de Teherán.

"Eso es absolutamente correcto", ha respondido preguntado por la posibilidad, y ha añadido: "Si desean venir y realizar inspecciones, podemos llegar a acuerdos y convenios con respecto a ese tema específico durante las negociaciones".

Al mismo tiempo, ha afirmado que su país no está intentando construir un arma nuclear, argumentando que se trata de "haram" (palabra árabe utilizado en el Corán que significa 'prohibido').

"Desarrollar armas nucleares es haram", ha matizado, y ha sostenido también que incluso si algunos en Irán quisieran construir un arma nuclear, "religiosamente hablando, no les está permitido seguir ese camino".

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