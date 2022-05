Oklahoma ha aprobado una ley que prohíbe el aborto desde el momento previo a la fecundación, convirtiendo a este estado en el más restrictivo en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, en el marco del borrador filtrado, no definitivo, del Tribunal Supremo estadounidense sobre el fallo 'Roe versus Wade'. El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, deberá firmar la ley para que entre en vigor, una legislación aprobada en una votación con 73 votos a favor y 16 en contra que no incluye "el suministro o venta de píldoras del día después o cualquier tipo de anticonceptivo de emergencia", tal y como ha informado 'The New York Times'.

"No puede haber nada más elevado que la defensa de la vida inocente y no nacida", ha declarado el representante estatal republicano, Jim Olsen, quien ya señaló a primeros de abril que, pese a que "la violación y el incesto son un crimen horrible", el "bebé" todavía "tiene derecho a la vida". El estado de Oklahoma dio su aprobación final a principios de abril a un proyecto de ley que prohíbe casi de forma total el aborto, sin excepciones en caso de violación o incesto, por lo que aquellos que realicen este procedimiento se enfrentarán a multas y hasta a diez años de prisión.

Inspirados por la norma de Texas, ratificada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2021, son varios los estados controlados por los republicanos en los que se han presentado textos similares que prohíben el derecho al aborto, incluso en este tipo de situaciones. Asimismo, hace apenas dos semanas que se filtró un borrador de sentencia del Tribunal Supremo que supone revertir la sentencia de 'Roe versus Wade', un texto de 1973 que implica el reconocimiento del derecho al aborto a nivel federal e impide que los estados legislen al respecto. Miles de manifestantes se concentraron en 400 ciudades de Estados Unidos, como Washington o Los Angeles, para protestar contra la próxima eliminación del derecho al aborto a nivel federal por parte de Tribunal Supremo.

La mayoría de los estadounidenses (61 por ciento) apoyan que el aborto sea legal, según un macroestudio del Pew Research Center realizado en marzo. Solo el 8 por ciento consideran que debe ser ilegal, mientras que el 29 por ciento cree que debe ser ilegal salvo en unos supuestos limitados. "El presidente cree que las mujeres tienen el derecho fundamental a tomar sus propias decisiones en materia de salud reproductiva. 'Roe' ha sido la ley del país durante casi 50 años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no se anule" ha recalcado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre en un comunicado.

Así, ha hecho hincapié en que la acción de la legislatura de Oklahoma "es el esfuerzo más extremo para deshacer estos derechos fundamentales que Estados Unidos ha visto hasta la fecha", sumándose así a las palabras pronunciadas por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien también ha calificado la acción de "escandalosa". Asimismo, la Casa Blanca ha denunciado que la ley adopta "el absurdo plan de Texas de permitir que los ciudadanos particulares demanden a sus vecinos por prestar servicios de salud reproductiva y ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos constitucionales".

Harris: "Es un paso hacia atrás"

Precisamente, Harris se ha reunido este jueves con proveedores de servicio de aborto y ha advertido que revocar el histórico fallo 'Roe versus Wade' tendrá un "efecto real e inmediato" sobre las mujeres en todo el país. "La fortaleza de nuestro país siempre ha sido que luchamos para avanzar, que creemos en la expansión de los derechos, no en la restricción de los derechos", ha dicho Harris en una rueda de prensa de la Casa Blanca, agregando que esto representaría "un paso hacia atrás". Harris, quien ha conversado este jueves de forma virtual con médicos, enfermeras y defensores de los derechos reproductivos, ha senteciado que lo planteado en el borrador filtrado por el Tribunal Supremo "representa una amenaza, no solo para las mujeres, sino para todos los ciudadanos americanos".

De esta forma, ha indicado que la posible revocación de 'Roe versus Wade' "abre la puerta" a restringir otros derechos, como el del matrimonio igualitario o el derecho a usar métodos anticonceptivos. "Sería un asalto directo sobre los derechos fundamentales del derecho de autodeterminación: de vivir y amar sin que haya una interferencia por parte del Gobierno. En esencia, esto se trata del futuro de nuestra nación", ha asegurado. Harris también ha señalado que los trabajadores que ofrecen estos servicios se encuentran "en la primera línea" de "una guerra" contra los derechos de las mujeres en el país, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

"Oklahoma ha aprobado una ley que prohíbe efectivamente el aborto desde el momento de la fertilización, el último de una serie de ataques flagrantes contra las mujeres por parte de legisladores extremistas. Nunca ha sido más urgente que elijamos líderes a favor del derecho a decidir a nivel local, estatal y federal", ha sentenciado en su perfil oficial de Twitter. Así, ha calificado la ley de Oklahoma, aprobada pocas horas antes de estas declaraciones, como "escandalosa". "Es solo la última de una serie de leyes extremas en todo el país. Varios de los profesionales médicos que nos acompañan hoy están viendo su impacto, ya que están diseñadas para castigar y controlar a las mujeres", ha agregado en una declaración de la Casa Blanca.