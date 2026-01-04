Núñez Villaverde, sobre la llegada de Maduro a Nueva York: "Parece excesivamente manso, no podemos descartar que haya drogas por el medio"

Los detalles El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ha calificado la aparición del presidente venezolano como "una parafernalia muy habitual por parte de Trump".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han llegado a Nueva York tras ser capturados por Estados Unidos, enfrentando cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Este evento ha captado la atención mundial. Jesús Núñez Villaverde, codirector del IECAH, describe la llegada como una "parafernalia" de Trump, destinada a enviar un mensaje a los militares venezolanos sobre las consecuencias de resistir a las demandas de Washington. Núñez sugiere que la aparente calma de Maduro podría deberse a sedantes, asegurando que el proceso sigue el guion previsto por la justicia estadounidense.

Así, el ahora detenido ha pasado su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, y ha saludado a los guardias con un: "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

"Entendámoslo como un mensaje a los que quedan en Venezuela que puedan estar tentados a resistir a lo que EEUU pretende hacer en ese país. Es un mensaje fundamentalmente para los militares venezolanos haciéndoles ver que pueden pasar por la misma situación si se rebelan y no aceptan el dictado que Washington pretende imponer en Venezuela", añade.

En cuanto a las condiciones en las que el presidente podría haber llegado a territorio estadounidense tras ser capturado, Núñez sostiene que "parece excesivamente manso": "No podemos descartar que haya drogas o calmantes para que no tuviese ninguna reacción que pudiese generar algo que rompa el guion".

"En este te guion se pretende transmitir claramente que todo va según lo previsto y que todo está en manos de la justicia estadounidense", ha sentenciado el codirector de la IECAH.

