Ahora

"Es una parafernalia"

Núñez Villaverde, sobre la llegada de Maduro a Nueva York: "Parece excesivamente manso, no podemos descartar que haya drogas por el medio"

Los detalles El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ha calificado la aparición del presidente venezolano como "una parafernalia muy habitual por parte de Trump".

nuñez-villaverde
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llegado hace tan solo unas horas a Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos junto a su mujer, Cilia Flores. Ambos serán juzgados por delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

El momento en el que el líder venezolano ha pisado suelo estadounidense ha dado la vuelta al mundo. Por su parte, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ha calificado su llegada como "una parafernalia muy habitual por parte de Trump".

Así, el ahora detenido ha pasado su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, y ha saludado a los guardias con un: "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

"Entendámoslo como un mensaje a los que quedan en Venezuela que puedan estar tentados a resistir a lo que EEUU pretende hacer en ese país. Es un mensaje fundamentalmente para los militares venezolanos haciéndoles ver que pueden pasar por la misma situación si se rebelan y no aceptan el dictado que Washington pretende imponer en Venezuela", añade.

En cuanto a las condiciones en las que el presidente podría haber llegado a territorio estadounidense tras ser capturado, Núñez sostiene que "parece excesivamente manso": "No podemos descartar que haya drogas o calmantes para que no tuviese ninguna reacción que pudiese generar algo que rompa el guion".

"En este te guion se pretende transmitir claramente que todo va según lo previsto y que todo está en manos de la justicia estadounidense", ha sentenciado el codirector de la IECAH.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Maduro pasa su primera noche encarcelado en Nueva York tras ser capturado por EEUU: será juzgado por narcotráfico junto a su mujer
  2. Trump asegura que EEUU liderará Venezuela "hasta que se pueda hacer una transición justa"
  3. Sánchez, en una carta a la militancia : "Condenamos con rotundidad la violación de la legalidad internacional en Venezuela"
  4. Hallan el cadáver de Fernando Martín, el español muerto en el naufragio de un barco turístico en Indonesia
  5. La Policía suiza identifica a otros 16 fallecidos en el incendio de Crans-Montana
  6. La celebración de Nochevieja sigue sin descanso: la rave de La Sénia, Tarragona, cumple su cuarto día consecutivo de fiesta