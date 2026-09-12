¿Nueva subida de los combustibles? Los hutíes se apoderan de la isla de Perim en Yemen y aumentan su control sobre el flujo del petróleo

Los detalles Tenerla en su poder les permite tener el control total del acceso al Mar Rojo desde el Océano Índico porque es un espacio muy estrecho de apenas 20 kilómetros.

La reciente escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el cierre del oleoducto saudí Este-Oeste y la conquista de la isla de Perim por los hutíes de Yemen, podría provocar un aumento en los precios de los combustibles. El cierre "preventivo" del oleoducto, clave para el suministro global, se debió a ataques con drones desde Irak. La captura de Perim permite a los hutíes controlar el acceso al Mar Rojo, lo que representa una amenaza estratégica significativa, ya que podrían atacar barcos desde la costa. A pesar del Pacto de La Meca entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, estos aliados no han brindado apoyo, y Donald Trump tampoco ha intervenido militarmente.

Una nueva subida de los combustibles podría producirse dados los últimos hechos que se están produciendo en Oriente Medio tras el cierre del oleoducto saudí Este-Oeste y la conquista de los hutíes de Yemen de la isla de Perim.

La tensión por el flujo del petróleo había aumentado después de que el Ministerio de Energía de Arabia Saudí anunciara el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, por donde pasan cinco millones de barriles de petróleo al día y principal uta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en Ormuz, después de sufrir varios ataques con drones procedentes desde Irak.

Pues a este problema se suma que otros aliados de Irán, los hutíes, se han apoderado de la isla de Perim, de solo 14 km cuadrados, en las costas de Yemen. Los hutíes la han conquistado en las últimas horas y también, otras islas cercanas.

Y este movimiento es muy importante porque les permite tener el control total del acceso al Mar Rojo desde el Océano Índico porque es un espacio muy estrecho de apenas 20 kilómetros.

De hecho, un comandante hutí. ya ha explicado por qué el control del estrecho de Bab-el Mandeb es estratégicamente tan importante. Asegura que, así, "ya no se necesitan drones o misiles", sino que sería suficiente con "poner artillería en la costa y disparar" desde allí en todas direcciones contra los barcos que pasen por el estrecho.

Además, ello también es una derrota clara para Arabia Saudí a pesar de su superioridad armamentística y de sus aliados. Hace tan solo unas semanas, en agosto, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía firmaron el Pacto de La Meca, algo así como una OTAN entre ellos.

No obstante, esta Alianza no parece haber superado su primera prueba. Ni Pakistán ni Turquía han ayudado a Arabia Saudí. Ni tampoco Donald Trump. Según 'Axios', el líder saudí llamó a Trump dos veces este jueves instándolo sin éxito a lanzar ataques contra los hutíes.

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