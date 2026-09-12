Ahora

Reino Unido, claro ejemplo

El desmantelamiento de la sanidad pública, uno de los factores que explican el crecimiento de la extrema derecha en Europa

¿Por qué es importante? Reino Unido es un claro ejemplo. Allí, cerraron más de 3.000 centros de salud en 10 años, por lo que miles de ciudadanos se quedaron sin médico de cabecera. Así, cala el mensaje de que "si cierran, es porque hay muchos migrantes".

Caldo de cultivo de la extrema derecha
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En los últimos años, el crecimiento de la extrema derecha es una realidad en toda Europa. Entre los factores que lo explican hay uno que llama especialmente la atención: el desmantelamiento del Estado de Bienestar y, en concreto, de la sanidad pública.

El mejor ejemplo está en lo que ha ocurrido en Reino Unido. Allí, el Sistema Nacional de Salud ha sufrido un desmantelamiento radical en la última década. Entre 2013 y 2023 se han cerrado más de 3.000 centros de salud, de los que un 25% eran centros de Atención Primaria, por lo que miles de ciudadanos se quedaron sin su médico de cabecera.

Al quedarse sin centro, van a los que quedan abiertos, que se saturan, lo que conlleva listas de espera más largas, peor calidad asistencial y retraso en los diagnósticos. Y eso es gasolina para la extrema derecha, que recoge todo ese malestar y gana votos.

Los datos dicen que cuando cierra un centro, entre el 2% y el 5% de la intención de voto se va a ellos, una tendencia que se multiplica en zonas con mayor inmigración. Y ahí está la clave: los recortes enfadan al ciudadano, que recibe el mensaje de la extrema derecha de que "si cierra el centro es porque vienen demasiados inmigrantes". Y aunque es falsa, es un mensaje que cala fácil y muy rápido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Cronología de los avisos de la mayor crisis migratoria de la historia de España: del 8 de julio a la entrada de miles de personas en Ceuta del día 30
  2. Jueces y fiscales muestran su "honda preocupación" por la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
  3. Arabia Saudí cierra el oleoducto Este-Oeste, la principal ruta alternativa a Ormuz, tras los ataques de varios drones procedentes de Irak
  4. Casa 47, alquiler público pero escaso: "Tiene que haber una gran inversión como la de después de la Segunda Guerra Mundial"
  5. La peor cara de Madring: así operan los estafadores en el Gran Premio de España de Fórmula 1
  6. Dieciocho detenidos y nueve Mossos heridos leves en varios disturbios durante la celebración de la Diada en Barcelona