El desmantelamiento de la sanidad pública, uno de los factores que explican el crecimiento de la extrema derecha en Europa

¿Por qué es importante? Reino Unido es un claro ejemplo. Allí, cerraron más de 3.000 centros de salud en 10 años, por lo que miles de ciudadanos se quedaron sin médico de cabecera. Así, cala el mensaje de que "si cierran, es porque hay muchos migrantes".

En Europa, el auge de la extrema derecha está vinculado al desmantelamiento del Estado de Bienestar, particularmente de la sanidad pública. En Reino Unido, el Sistema Nacional de Salud ha experimentado un cierre masivo de centros, afectando a más de 3.000, incluidos muchos de Atención Primaria, lo que ha dejado a miles sin médico de cabecera. Esto genera saturación en los centros restantes, alargando las listas de espera y deteriorando la calidad asistencial. La extrema derecha capitaliza este descontento, captando entre el 2% y el 5% de la intención de voto, especialmente en áreas con alta inmigración, difundiendo mensajes falsos que responsabilizan a los inmigrantes del deterioro del sistema.

En los últimos años, el crecimiento de la extrema derecha es una realidad en toda Europa. Entre los factores que lo explican hay uno que llama especialmente la atención: el desmantelamiento del Estado de Bienestar y, en concreto, de la sanidad pública.

El mejor ejemplo está en lo que ha ocurrido en Reino Unido. Allí, el Sistema Nacional de Salud ha sufrido un desmantelamiento radical en la última década. Entre 2013 y 2023 se han cerrado más de 3.000 centros de salud, de los que un 25% eran centros de Atención Primaria, por lo que miles de ciudadanos se quedaron sin su médico de cabecera.

Al quedarse sin centro, van a los que quedan abiertos, que se saturan, lo que conlleva listas de espera más largas, peor calidad asistencial y retraso en los diagnósticos. Y eso es gasolina para la extrema derecha, que recoge todo ese malestar y gana votos.

Los datos dicen que cuando cierra un centro, entre el 2% y el 5% de la intención de voto se va a ellos, una tendencia que se multiplica en zonas con mayor inmigración. Y ahí está la clave: los recortes enfadan al ciudadano, que recibe el mensaje de la extrema derecha de que "si cierra el centro es porque vienen demasiados inmigrantes". Y aunque es falsa, es un mensaje que cala fácil y muy rápido.

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