Al Qaeda, 25 años después del 11S: un hijo de Bin Laden al que daban por muerto avisa de que nada les impide "volver a atacar a EEUU"

El contexto En el aniversario del atentado a las Torres Gemelas, un hijo del terrorista al que se daba por muerto ha aparecido en un vídeo trasladando el mensaje de Saif al Adel, considerado por EEUU como el jefe en la sombra de la organización.

Han pasado 25 años desde que Al Qaeda atentó contra las Torres Gemelas de Nueva York, convirtiendo a Osama Bin Laden en el hombre más buscado del mundo. Ahora, un supuesto hijo del terrorista ha advertido a Estados Unidos que la organización sigue activa y que "nada" les impide atacar nuevamente. Aunque se anunció su muerte en 2019, Al Qaeda ha publicado un vídeo coincidiendo con el aniversario del 11S, en el que afirma que "nada impide que Al Qaeda vuelva a atacar EEUU". Saif al Adel, considerado el actual líder, estaría refugiado en Irán. La organización ha evolucionado en una red con al menos 24 filiales, concentrando su actividad en el Sahel africano. Los expertos de la ONU alertan sobre sus intentos de activar nuevas células terroristas en el extranjero.

Veinticinco años han pasado desde que Al Qaeda atentara contra las Torres Gemelas de Nueva York. Desde que el mundo entero conociera a Osama Bin Laden. Al que en ese momento se convirtió en la persona más buscada del mundo después del atentado terrorista en la ciudad que nunca duerme. Ahora, cinco lustros después, un supuesto hijo del terrorista ha avisado a EEUU de que la organización sigue activa y que "nada" les impide "atacarles".

Y eso que, a priori, Hamza Bin Laden debería estar muerto. Porque su fallecimiento se anunció en 2019, cuando la CBS confirmó el asesinato del "hijo favorito de Bin Laden en una operación militar". Ahora, 25 años después y coincidiendo con el aniversario del 11S, Al Qaeada ha publicado un vídeo en el que supuestamente estaría vivo. "Nada impide que Al Qaeda vuelva a atacar EEUU", ha afirmado.

"El islam atraviesa una prueba real y muy complicada", ha expresado en un llamamiento a la yihad trasladando así el mensaje de Saif al Adel, quien según considera la inteligencia estadounidense sería el actual jefe en la sombra de la organización terrorista.

Tiene 60 años y todo apunta a que está refugiado en Irán. Sin embargo, tras el asesinato de sus dos predecesores en operaciones militares de EEUU, apenas se deja ver al suponer tal cosa un alto riesgo para su vida.

La organización terrorista, lejos de desaparecer, ha evolucionado hacia una red de al menos 24 filiales y ramas regionales con diferentes nombres. Sus dos principales focos están en África, en concreto en los países del Sahel, donde en el último año se han registrado casi 10.000 muertes vinculadas a estos grupos terroristas.

A pesar del desmembramiento de Al Qaeda, los informes de los expertos de la ONU advierten que la organización heredera de Bin Laden trata a toda costa de activar nuevas células terroristas en el extranjero.

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