La UE apuesta por el 12 de enero para la firma del acuerdo con el Mercosur en Paraguay

actual presidenta del Consejo de la Unión Europea y primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Unión Europea (UE) ha propuesto el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo comercial con el Mercosur, después de posponerlo debido a las dudas de Italia y el rechazo de Francia. La firma, inicialmente prevista para este sábado en Brasil, requería la validación de los países de la UE, pero no se alcanzó el apoyo necesario. Ursula von der Leyen mencionó que se necesitan "unas semanas más" y António Costa minimizó el retraso. Antes de la nueva fecha, se debe lograr la mayoría cualificada, crucial para Italia. Francia condiciona su apoyo a garantías agrícolas. Las negociaciones continúan para satisfacer a Italia y Francia. Mientras, los ministros del Mercosur abordaron el tema en Brasil.

La Unión Europea (UE) apuesta por el próximo 12 de enero como la fecha para celebrar en Paraguay la firma del acuerdo comercial con el Mercosur que se pospuso este jueves por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, una opción que todavía deben confirmar los cuatro países del bloque latinoamericano, según han señalado a EFE fuentes europeas.

Bruselas esperaba firmar el acuerdo junto a sus socios del Mercosur este sábado en Brasil, pero antes era necesario que los países de la UE validaran el acuerdo este viernes por mayoría cualificada (quince países que representen al 65% de la población) y en la víspera se constató que el apoyo no llegaba a los mínimos necesarios.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, explicó la pasada madrugada que los socios europeos necesitan "unas semanas más", por lo que se habían puesto en contacto con sus homólogos del Mercosur para acordar "posponer ligeramente la firma". "No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años", añadió el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Antes de la potencial firma el 12 de enero, los países tendrán que volver a intentar reunir esa mayoría cualificada para el pacto, voto en el que será clave ver si Italia ha resuelto los problemas con su sector agrícola que obligaron a posponer la firma inicialmente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó por su parte que "no sabe" si su Gobierno estará dispuesto a apoyar la firma en enero y condicionó su apoyo a "garantías" que incluyan una dotación suficiente de la política agrícola común (PAC) y ofrecer un "marco" a la agricultura francesa ante los desafíos que ha enfrentado en los últimos años.

Fuentes comunitarias se mostraron este viernes optimistas con poder culminar la firma en enero y señalaron que se está trabajando con Roma y París en las salvaguardas y en posibles compensaciones para agricultores con las que esperan poder contentar a ambos gobiernos.

En paralelo, los ministros de Exteriores de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) iniciaron este viernes su cita semestral en Brasil con una reunión informal de media hora en la que abordaron a puerta cerrada la situación del acuerdo tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.

