Media Luna Roja Palestina denuncia palizas brutales a tres jóvenes en el campo de refugiados de Fara, Cisjordania

Operación de soldados israelíes en las proximidades de un campo de refugiados en Cisjordania.

Los detalles Fuerzas israelíes irrumpieron durante la madrugada de este viernes en el campamento de Fara, en la gobernación Tubas, y asaltaron numerosas viviendas tras retirarse de la ciudad de Tamún; donde la destrucción de infraestructura y propiedades es generalizada.

La incursión militar israelí en la gobernación de Tubas, en Cisjordania ocupada, lleva tres días consecutivos, resultando en brutales palizas a al menos tres palestinos, según el servicio de emergencias palestino. La Media Luna Roja Palestina informó que estas agresiones ocurrieron en el campamento de refugiados de Fara, con las víctimas trasladadas al hospital. En Tamún, ocho palestinos más resultaron heridos, y se han registrado más de 70 heridos en total. Israel ha instaurado un toque de queda y utilizado viviendas como cuarteles militares. Más de 100 palestinos han sido detenidos durante la operación, que se enmarca en una "operación antiterrorista" anunciada por el Ejército israelí.

Al menos tres palestinos sufrieron palizas durante una incursión militar israelí, que continúa por tercer día consecutivo, contra la gobernación de Tubas, noreste de Cisjordania ocupada, confirmó el servicio de emergencias palestino.

"Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Tubas atienden tres casos de palizas brutales a jóvenes del campamento de refugiados de Fara, ocurridas durante una redada en el campamento desde la madrugada de hoy. Están siendo trasladados al hospital", detalla un comunicado.

Tal y como adelanta Wafa, fuerzas israelíes irrumpieron durante la madrugada de este viernes en el campamento de Fara, en la gobernación Tubas, y asaltaron numerosas viviendas tras retirarse de la ciudad de Tamún; donde la destrucción de infraestructura y propiedades es generalizada.

En Tamún, al menos otros ocho palestinos resultaron heridos este viernes, según la Media Luna. Según dijo una portavoz de esta organización a la agencia palestina, en estos tres días, más de 70 ciudadanos han resultado heridos y una minoría terminó en el hospital.

Toque de queda

Asimismo, soldados israelíes han instaurado un toque de queda y continúan los disparos y el sobrevuelo de drones sobre las calles de las ciudades de Tubas, Áqaba y Tayasir (este de Tubas), con varias casas utilizadas como cuarteles militares por Israel.

Mientras, más de 100 palestinos han sido detenidos, de acuerdo con el Club de Prisioneros de Tubas, muchos ya liberados y varios trasladados al hospital tras sufrir presuntos abusos o haber estado detenidos a la intemperie durante días.

Las incursiones se enmarcan en una "operación antiterrorista" anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona.

