Ahora

Sara Netanyahu

La mujer de Netanyahu acompaña a Melania Trump en un acto: dos primeras damas unidas por sus aspiraciones políticas y por el amor al lujo

¿Por qué es importante? Aunque Sara Netanyahu es psicóloga de formación, dicen que su verdadera pasión es la política. Los analistas consideran que siempre acompaña a su marido, Benjamin Netanyahu, para comprobar que su voluntad se cumple. Es más, apuntan a que sería ella la cabeza pensante.

La mujer de Netanyahu acompaña a Melania Trump en un acto: dos primeras damas unidas por sus aspiraciones políticas y por el amor al lujo.

Este martes, mientras su marido sigue inmerso en la guerra contra Irán, Melania Trump ha inaugurado una cumbre en la capital estadounidense centrada en los niños y en su educación. Y, ¿quién estaba para apoyarla y, ya de paso, participar? Pues nada más y nada menos que Sara Netanyahu, la mujer del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El apoyo entre ambas mujeres no sorprende, pues esta reunión no es la primera vez en la que ambas se ven las caras.

Aunque Sara Netanyahu es psicóloga de formación, su verdadera pasión, dicen, es la política. "Los entiendo. Ustedes vivieron el Holocausto siendo niños y yo soy psicóloga infantil", ha llegado a asegurar.

Quizás por ello, por tener más que aspiraciones políticas, los analistas consideran que siempre acompaña a su marido para comprobar que su voluntad se cumple. Es más, apuntan a que sería ella la cabeza pensante de alguna de las decisiones del líder de Israel.

Pero no solo piensa en política. Sara Netanyahu tiene una segunda gran pasión: el lujo. Le encanta gastar u 'obtener' viajes y ropa exclusiva. "Tiene una obsesión con robar toallas de los hoteles repetidamente y roba regalos, toallas y todo", llegó a decir el exjefe del equipo de seguridad de Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto a su esposa, Sara Netanyahu, en una reunión con los líderes de la comunidad judía de Hungría.El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto a su esposa, Sara Netanyahu, en una reunión con los líderes de la comunidad judía de Hungría.EP

Un gusto desmedido por lo caro y por el que fue condenada, en 2019, tras usar miles de euros de dinero público para pedir comida de lujo. Nada sorprendente si tenemos en cuenta que sus exempleados la tachan de "ladrona", de tener "un comportamiento abusivo" y de "maltratarlos verbalmente".

Sara Netanyahu, madre de dos hijos, forma un matrimonio influyente y equitativo con Benjamin Netanyahu. Al menos, los dos se han sentado en el banquillo de los acusados para enfrentarse a la Justicia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Irán anuncia la reapertura de Ormuz a los buques "no hostiles"
  2. Junts apoyará el decreto anticrisis del Gobierno a cambio de bajar los impuestos a los autónomos
  3. Moreno ve en Vox "inestabilidad" y advierte: "No conviene meternos en el lío en el que están otros compañeros"
  4. La jueza de la DANA cita a declarar como testigo a Carlos Mazón
  5. Abascal cierra filas con un Viktor Orbán señalado por Bruselas por filtrar información a Putin
  6. La misteriosa desaparición del testigo clave en el crimen de la viuda de la CAM: su coche aparece calcinado