La mujer de Netanyahu acompaña a Melania Trump en un acto: dos primeras damas unidas por sus aspiraciones políticas y por el amor al lujo.

¿Por qué es importante? Aunque Sara Netanyahu es psicóloga de formación, dicen que su verdadera pasión es la política. Los analistas consideran que siempre acompaña a su marido, Benjamin Netanyahu, para comprobar que su voluntad se cumple. Es más, apuntan a que sería ella la cabeza pensante.

Este martes, Melania Trump inauguró una cumbre en Washington centrada en los niños y su educación, acompañada por Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ambas mujeres han mostrado apoyo mutuo en varias ocasiones. Aunque Sara es psicóloga, su pasión es la política, y se cree que influye en las decisiones de su marido. Además, es conocida por su afición al lujo, lo que la llevó a ser condenada en 2019 por mal uso de fondos públicos. Con dos hijos, el matrimonio Netanyahu ha enfrentado problemas legales juntos, mostrando una relación influyente y equitativa.

Este martes, mientras su marido sigue inmerso en la guerra contra Irán, Melania Trump ha inaugurado una cumbre en la capital estadounidense centrada en los niños y en su educación. Y, ¿quién estaba para apoyarla y, ya de paso, participar? Pues nada más y nada menos que Sara Netanyahu, la mujer del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El apoyo entre ambas mujeres no sorprende, pues esta reunión no es la primera vez en la que ambas se ven las caras.

Aunque Sara Netanyahu es psicóloga de formación, su verdadera pasión, dicen, es la política. "Los entiendo. Ustedes vivieron el Holocausto siendo niños y yo soy psicóloga infantil", ha llegado a asegurar.

Quizás por ello, por tener más que aspiraciones políticas, los analistas consideran que siempre acompaña a su marido para comprobar que su voluntad se cumple. Es más, apuntan a que sería ella la cabeza pensante de alguna de las decisiones del líder de Israel.

Pero no solo piensa en política. Sara Netanyahu tiene una segunda gran pasión: el lujo. Le encanta gastar u 'obtener' viajes y ropa exclusiva. "Tiene una obsesión con robar toallas de los hoteles repetidamente y roba regalos, toallas y todo", llegó a decir el exjefe del equipo de seguridad de Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto a su esposa, Sara Netanyahu, en una reunión con los líderes de la comunidad judía de Hungría.

Un gusto desmedido por lo caro y por el que fue condenada, en 2019, tras usar miles de euros de dinero público para pedir comida de lujo. Nada sorprendente si tenemos en cuenta que sus exempleados la tachan de "ladrona", de tener "un comportamiento abusivo" y de "maltratarlos verbalmente".

Sara Netanyahu, madre de dos hijos, forma un matrimonio influyente y equitativo con Benjamin Netanyahu. Al menos, los dos se han sentado en el banquillo de los acusados para enfrentarse a la Justicia.

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