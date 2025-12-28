Intensas lluvias y tormentas mantienen en vilo este lunes a cinco comunidades con alertas amarillas

Los detalles En Andalucía, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana permanecerá el aviso por lluvias. En Castilla y León (Salamanca, Valladolid y Zamora) en alerta por nieblas que pueden llegar a reducir la visibilidad a 100 metros.

La AEMET ha anunciado que el lunes 29 de diciembre se producirá una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. Sin embargo, cinco comunidades seguirán en alerta amarilla por lluvias, tormentas y nieblas. Andalucía, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana estarán en alerta por lluvias, afectando a varias localidades. En Castilla y León, las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora estarán en riesgo por nieblas. Se prevén nevadas en montañas del este y en Mallorca. Las temperaturas máximas subirán en el sur y zonas montañosas, mientras que las mínimas bajarán en gran parte del territorio, con heladas en el interior y sierras del sureste.

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) ha anunciado que el lunes 29 de diciembre habrá una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. Aun así, cinco comunidades permanecerán en riesgo (alerta amarilla) por lluvias, tormentas y nieblas.

En concreto, Andalucía, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana estarán en alerta por lluvias. Las advertencias afectarán a Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Algunas de estas precipitaciones vendrán acompañadas de tormenta, especialmente en Castellón, Valencia, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

Por otro lado, en Castilla y León, en concreto las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora, estarán en riesgo por nieblas, que reducirán la visibilidad a unos 100 metros.

En cuanto a la nieve, se esperan precipitaciones en forma de nieve en las montañas del extremo este y en Mallorca, por encima de los 1.400-1.800 metros. Localmente, al inicio, podrá bajar hasta los 1.200 metros en la Ibérica sur.

Ascensos de temperaturas

La Aemet indica que no se esperan precipitaciones en el resto de la Península, aunque sí habrá abundante nubosidad baja que tenderá a despejarse a lo largo del día. En el extremo occidental y en el Cantábrico predominarán cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, los cielos estarán nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las zonas montañosas, tendiendo a despejar.

Respecto a las temperaturas, se prevén ascensos en las máximas en el tercio sur peninsular y en entornos de montaña del resto del país, mientras que en las zonas con niebla de la mitad norte se esperan descensos.

En general, las mínimas bajarán en la mayor parte del territorio. Se producirán heladas débiles en amplias zonas del interior de la mitad norte y en las sierras del sureste, llegando a moderadas en algunas montañas e incluso localmente fuertes en los Pirineos.

