Muere Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado por crímenes de lesa humanidad

Los detalles Mladic fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica.

Ratko Mladic, el excomandante serbobosnio conocido como 'el carnicero de Bosnia', ha fallecido a los 84 años en una cárcel de La Haya. Mladic fue condenado a cadena perpetua en 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, culpable de diez cargos, incluido el genocidio en Srebrenica durante el conflicto armado de 1992-1995. Durante su encarcelamiento, sufrió varios derrames cerebrales. Su familia y el presidente serbio, Aleksandar Vucic, habían solicitado que recibiera tratamiento en Serbia, pero finalmente murió este jueves, según informó la cadena pública serbia RTS.

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido popularmente como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1992-1995), ha muerto este jueves a los 84 años en una cárcel de La Haya.

Mladic --condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica-- había sufrido varios derrames cerebrales mientras se encontraba entre rejas.

Su familia había solicitado al tribunal que pudiera recibir tratamiento en Serbia, una petición también elevada recientemente por el presidente serbio, Aleksandar Vucic, si bien finalmente Mladlic ha fallecido este jueves, según ha recogido la cadena de televisión pública serbia, RTS.

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