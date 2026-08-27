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Criminal de guerra

Muere Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado por crímenes de lesa humanidad

Los detalles Mladic fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica.

Muere Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado por crímenes de lesa humanidad Muere Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado por crímenes de lesa humanidadEuropa Press

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido popularmente como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1992-1995), ha muerto este jueves a los 84 años en una cárcel de La Haya.

Mladic --condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica-- había sufrido varios derrames cerebrales mientras se encontraba entre rejas.

Su familia había solicitado al tribunal que pudiera recibir tratamiento en Serbia, una petición también elevada recientemente por el presidente serbio, Aleksandar Vucic, si bien finalmente Mladlic ha fallecido este jueves, según ha recogido la cadena de televisión pública serbia, RTS.

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